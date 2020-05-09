她結婚後養丈夫前妻4子女「再生4胎」　8寶媽不曾喊過一聲累

▲8寶媽每天帶小孩都不喊累。（示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化有1名少婦小娟(化名)， 6年前與丈夫結婚陸續生下3男1女，不僅如此還用愛養育丈夫與前妻生的4個小孩，8個小孩和樂融融一起生活，也不因生活拮据喊過一聲窮，也不曾為了要張羅一家生活就喊累，彰化縣議員張雪如非常感動的說，這是多麼偉大的母愛阿！

張雪如說，小娟為人非常的樂觀，也將家裡整理得一塵不染，8個小孩最小的不到2歲，最大的剛滿12歲，兩夫妻將他們教養的溫文有禮又懂事，但因為她的丈夫薪水一個月不到2萬5千元，要養一家人，看在眼裡實在辛苦，想要幫助她，又堅決婉拒社會捐助的善款，想想也只能拿尿布跟奶粉給小孩用，真的很難得。

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身為8寶媽的小娟也說， 看在外界眼裡，都認為我們一家人生活很不好，但她認為，「社會上比她們可憐需要救助的人還很多」，應該將捐款給他們救急，尤其每天忙到夜深人靜時，夫妻倆打開房間，看著這群小蘿蔔頭睡覺可愛的模樣，心裡面就洋溢著滿滿的幸福。

但一般的家庭有2,3個小孩，一吵架就快要將屋頂掀開了，好奇又納悶的是8個小孩要怎麼帶阿，阿娟說，兒子女兒們一個個都會長大成人，不求他們功課100分，只要他們品行一定要端正，丈夫也不曾因為教養小孩問題動怒打罵過小孩。

但孩子之間免不了會吵吵鬧鬧，阿娟說，她通常都會先問最大的姊姊，了解原因後，全面壁罰站10分鐘，最小的看到哥哥姊姊們被罰站，也會跟著去湊熱鬧站在牆壁前面，夫妻倆一看這8個排排站畫面，好氣有好笑，溫馨又甜蜜的生活寫照，不就是如此超級的大大滿足。

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