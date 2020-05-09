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母親節不知要送什麼？Google教你線上賀卡製作秘訣

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▲▼Google母親節小技巧。（圖／Google提供）

▲Google Arts & Culture應用程式。（圖／Google提供）

記者邱倢芯／台北報導

母親節就要到了，十項全能的媽媽總是照顧家中大小，舉凡洗衣、煮飯、照顧小孩，媽媽的日常事務及工作非常繁瑣；如果你還沒想到今年母親節要送什麼禮物感謝媽媽，那麼開口問問Google助理如何手作母親節禮物、或讓 Google 助理幫你打先鋒，用創意有趣的方式祝福媽媽。

以往都是送禮、手作卡片的你，今年可以試著做出母親節賀禮的創意玩法— Google藝術與文化Google Arts & Culture應用程式（Android、iOS皆可下載，也支援網頁版使用），只要透過手機內建鏡頭，選擇App中的「藝術轉印Art Transfer」功能，將自己與媽媽的合照套入藝術風格，一鍵打造最具創意合照，客製化最特別的母親節卡片。

另一方面，你是不是覺得平時媽媽在使用手機時有問不完的使用問題？今年不妨多花點時間，帶著媽媽、阿嬤，或家中其他長輩，一起學習幾個簡單的Google助理功能，讓這些好上手、容易使用的科技功能，幫助媽媽生活更便利。

設定提醒讓Google助理當媽媽的貼身小秘書
媽媽們平常忙得團團轉，想記下事情以免忘東忘西，但每一次想記下來又得盯著螢幕用手打字實在很麻煩，這時候只要呼喚Google助理，告訴他「幫我設定提醒」或者「幫我設定行事曆」，讓Google助理在你需要的時候提醒你、為你報告今天的行程，不需要動到手輕鬆一個指令就能設定完成。

▼教媽媽善用Google助理提醒功能，讓媽媽不再貴人多忘事。（圖／Google提供）

▲▼Google母親節小技巧。（圖／Google提供）

Google助理就是生活小百科
只需要呼喚「Ok Google」、下達指令，不用動手查，出門前就可以事先知道今日天氣狀況、附近的路況，或是請Google助理播報近期的新聞重點、買菜或採購家用品時幫忙計算各種需要記下來的數字，舉凡是想買多少菜、總共會花多少錢，讓媽媽毫不費力，就可以一手掌握生活中的大小事。

▼Google助理也可以成為媽媽出門買菜的好幫手。（圖／Google提供）

▲▼Google母親節小技巧。（圖／Google提供）

不過，今年的母親節跟往年不太一樣，防疫變成首要任務，即使疫情趨緩媽媽們也要照顧好自己的健康，同時也為家人的身體把關。只要善用讓 Google助理幾項小撇步，就能讓媽媽輕鬆協助家人做好防疫準備！

讓Google助理成為防疫最佳幫手
防疫期間戴口罩是出門必備事項之一，跟Google助理說「我要和口罩在哪裡說話」，幫忙找到周遭的口罩地圖，讓媽媽不會白白出門卻買不到口罩；還可以請Google助理透過音樂協助你確實洗手至少四十秒，或者設定日常指令，提醒自己出門記得戴口罩，每天做足防疫動作保護自己及身邊的人。

健身教練陪伴你　在家也能做運動
已經待在家好幾天，母親節也想在家溫馨過但不知道能過做些什麼嗎？這時可以呼喚Google助理，播放有氧、瑜珈的影片，也能串聯Google Chromecast，投影在家中電視大螢幕，讓全家人在居家防疫時也可以一起做運動，維持身體健康增強抵抗力。

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