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母親節前向人民褓姆女警媽媽致敬　蘆竹警分局長獻花感謝

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▲蘆竹警分局分局長黃益三母親節前親自為分局女性同仁獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警分局分局長黃益三母親節前親自為分局女性同仁獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

母親節前，蘆竹警分局內多位女性同仁仍須按在工作崗位上執勤，分局長黃益三9日特別準備鮮花、蛋糕向女性同仁致意，同時還親自掌鏡拍攝親子照，讓身為人母的人民褓姆也能在工作之餘維繫親子關係。

▲蘆竹警分局9日提前歡度母親節，女性同仁攜子分享親子情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警分局9日提前歡度母親節，女性同仁攜子分享親子情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局在母親節前一天中午準備蛋糕、康乃馨提前歡度親節，分局長黃益三表示，溫馨母親節不限女性員警，包括約聘僱女性員工長年來協助維護駐地環境衛生、廳舍美化等，讓民眾能享有乾淨舒適的洽公環境，一樣是為公眾服務，特別獻上由市長鄭文燦提供康乃馨，向女性同仁表達祝福感謝之意。

▲蘆竹警分局分局長黃益三母親節前親自掌鏡為分局女性同仁拍攝親子照致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警分局分局長黃益三母親節前親自掌鏡為分局女性同仁拍攝親子照致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃益三強調，現代男女平等社會，許多女性身兼數職，不但要為工作忙碌，下班後還要照顧小孩，女性員警因職業性質特殊，時常日夜顛倒，還需輪班值勤，辛勞程度絕不亞於男性員警，他特別掌鏡為女性同仁拍攝親子照，讓女性同仁留下美好回憶，在這個特殊的日子，蘆竹分局祝福天下所有的媽媽都能有個快樂的母親節。

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