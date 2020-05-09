微軟、亞馬遜、Google、Facebook相繼宣布在家辦公持續到年底

特約記者洪聖壹／綜合報導

由於新冠疫情（COVID-19）尚未得到控制，Microsoft、Amazon、Google、Facebook這四間公司的美國總部員工，今年內可能都將在被允許的前提下在家上班，可能造成無法預見的影響。

▲Google宣布員工在家上班將持續到年底（圖／記者洪聖壹攝）

Amazon公司上周宣布在家上班的計劃，總部員工在10月2日之前都在家辦公。而Microsoft公司前兩天也宣布，員工可以選擇在家上班到10月底。路透社最新報導當中指出，其實這兩天Google公司和 Facebook公司也相繼宣布在家上班時間延長到今年年底，Facebook在全球多數的辦公室將會持續關閉至7月6日。倒是Apple公司的Apple Store已經開始陸續復工，美國地區也計畫重啟4間主要門市。

▲微軟員工居家上班到今年10月（圖／記者洪聖壹攝）

截至目前為止，新冠疫情確診人數來到380萬人，多數國家/地區都實行嚴格的衛生疾病安全管控，也因此許多企業的運作方式也跟著改變，在家工作已經成為全球數百萬人的新常態，在這當中影音串流服務、遊戲、外賣、電商、遠程辦公軟件成了疫情底下最熱門的五大產業，業績迅速增長的同時，也代表著實體銷售通路、老字號餐廳、酒店、交通運輸、製造、實體賽事等相關產業面臨重大危機。

無論如何，這都不是常態，現在春暖花開已過、時序來到立夏，只盼望一切恢復常態，讓世界巨大的齒輪再次轉動。