林靜儀批「靠北蘇睏」反映藍營歧視女性：這幾天別說母親真偉大

▲前民進黨立委林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨數位行銷科技長簡勤佑7日創立「靠北蘇睏」臉書粉專，宣稱提供民眾以匿名方式宣洩對「紓困之亂」的不滿，但卻貼出女性跨坐影印機的圖片，引發外界抨擊，簡原回以尊重言論自由，但隔天即改口出面道歉。婦產科醫師出身的前民進黨立委林靜儀，8日在臉書開轟，表示這件事讓她超火大，痛批狂酸國民黨這幾天不要講出「母親真偉大」這一類的話。

「靠北蘇睏」的「印私處」色情圖曝光後，立委賴品妤跟民進黨婦女部都先後留言或發文批評，但簡勤佑回應這是言論自由，雖然社會觀感不佳，但確實社會上有一群人是被忽略。不過簡的說法後來被設計師聶永真打臉，聶指出該粉專稍早釋出的意見蒐集表單，在晚間8時10分時還沒有上傳圖片的功能，但到晚間8時28分再看的時候，就有上傳圖片的功能，因此，不可能是民眾投稿所為。

▲藍營粉專以歧視女性圖片批評紓困政策。（圖／翻攝自臉書）

面對各方質疑與抨擊，簡勤佑8日與國民黨文傳會主委王育敏出面道歉，並承認該粉專平台有管理疏失，而簡也表示，他的本意是讓民眾跟基層公務員匿名留言，他們秉持言論自由精神，不對貼文多加篩選，但有些貼文社會觀感不佳，於是傾聽民意調整。

對此，民進黨前不分區立委林靜儀8日晚間在臉書痛罵，5月10日就是母親節，女性承擔國家的生育責任、家庭的照顧責任，及家庭經濟和職場工作；結果「靠北蘇睏」竟然貼出暗示「生殖器是女人收入來源」的圖片，真的怎麼想都超火大。

「你們這幾天不要出來講什麼『母親真偉大』這一類的話了啦，」林靜儀再批，國民黨的總統候選人嘴裡不是女同學的小腿，不然就是認為來台工作的女性，其目的是從事性產業，而且國民黨前主席也歧視侮辱女性外貌；「這次粉專事件只是再次提醒全國，中國國民黨是怎麼看待女人的！」

▼林靜儀痛批「靠北蘇睏」歧視女性。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）