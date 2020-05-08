「媽媽理財」可分作3階段！三商美邦人壽：生活規劃同時　仍擁有壽險保障

▲媽媽也要審視自己的保障管理。（圖／pexels）

財經中心／台北報導

母親節即將來臨，媽媽們總是先為家庭、子女做打算，不過養育子女的經濟負擔越來越重，許多女性對於步入母親階段開始有了猶豫。壽險業者提醒，其實可以多利用保險規劃自己的短、中、長期階段，讓生活充滿喜悅。

以三商美邦人壽「添富貴美元利率變動型終身保險」為例，提供6、10、20年期的繳費期間，並結合了身故保障、生存金與增值回饋分享金等功能，適合處於不同人生階段、有不同生活規劃的女性投保，在投保滿一年後，即開始年年給付生存金，繳費期間內每年領回總繳保費1.75%的生存保險金，繳費期滿後每年給付保險金額3%的生存保險金。

三商美邦人壽表示，穩定的現金流來源，初期可為家庭提供一筆收入來源，中期可當子女教育基金，長期便可為退休金做準備；此外還享有終身的壽險保障，在媽媽們做生活規劃同時，仍擁有壽險保障，給家人安心的依靠。

例如，35歲女性投保6年期，保額6萬美元，年繳保費為1萬3860美元，自第一保單年度起即擁有至少6萬美元的終身壽險保障；而從第1至6保單年度，每年領回240美元至1800美元不等的生存保險金，第7年開始每年固定領回1800美元的生存保險金至終身，穩定的現金流成為日常生活的經濟後盾。此外，還有機會利用增值回饋分享金來提高生活品質。