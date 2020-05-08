「道別的手」有滿滿愛！她不善社交被誤會冷血　努力壓平鈔票皺褶感謝保母

▲有一種愛是沒辦法看著孩子長大。（圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／台北報導

「不同的母親，一樣的愛！」看著孩子健康長大，是天下母親平凡的心願，卻不是每個媽媽都有能力達成。小牛媽媽（化名）當時意外生子，在小牛出生後嘗試了照顧半個月，卻因雅房居住環境和收入不穩定，最後請託兒福聯盟為孩子尋覓溫暖收養的家庭，她因不善表達而被保母誤會薄情，卻總是努力壓平鈔票的皺褶請社工感謝保母，泛淚的眼神和溫暖的手，與小牛道別，是她最真摯的母愛。

兒福聯盟日前在臉書分享，社工與小牛媽媽初次見面是在新生兒病房，對於意外懷孕生子，小牛媽媽樸實的臉龐滿是慌張與不知所措，在社工握著她的手許久後，緩緩說出「我真的不知道怎麼辦，小牛跟著我一定會很辛苦，這樣對小牛太不公平了⋯⋯」

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而在小牛出生後，小牛媽媽嘗試照顧了半個月，但她租的雅房牆壁很薄，噪音會影響到鄰居，一舉一動都得小心翼翼。數十年獨來獨往、沒有旁人支持，也沒照顧孩子經驗的她，既緊張又焦慮，筆記本上更滿滿寫著小牛喝奶和睡眠的時間。

由於小牛媽媽實在無法養育孩子，為了讓小牛有好的成長環境、完善的照顧，因此拜託社工為小牛尋覓一個溫暖的收養家庭。

當她把小牛交給保母那天，因為不擅表達，不太會跟初次見面的人眼神對視，還讓保母誤會她對小牛很「薄情」。而保母離開後，小牛媽媽給社工看手機裡孩子照片，語帶哽咽說，「他是我的孩子，真的好可愛⋯⋯雖然沒法把小牛留在身邊，但小牛可以平安、健康的長大，就是我最大的願望了。」

社工說，小牛媽媽平時收入不穩定，更沒多餘錢付保母費，但每次探望小牛時，總是一邊努力壓平鈔票的皺摺，一邊請社工轉達對保母的感謝。

最後小牛進入收養家庭，一起出庭時，她緊張又期待的問，「好久沒見了，小牛應該會講話了齁！」雖然她依然不太會與人社交，最後用泛淚不捨的眼神與溫暖雙手來表達她的愛。雖然不能陪伴孩子長大，但將他託付給有能力的家庭，那雙與小牛道別的手，對孩子滿是祝福和不捨的心情，是她最真摯的母愛。

▲那雙與小牛道別的手，對孩子滿是祝福和不捨的心情，是她最真摯的母愛。（圖／兒福聯盟提供）