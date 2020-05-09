新北丟近萬件紓困案給衛福部　陳時中：未拒收，但無法5天內撥款

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北市府在8日晚間把通過初審的9301件紓困申請案送往衛福部，卻傳出遭門口人員拒收，僵持1個多小時後才收下。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日公開澄清「無拒收」一事，但仍希望地方對於明確案件能自行審查，如果資料不完全，再送請中央幫忙，但可能就無法5天內撥款，不過最長也不會超過2周。

行政院日前宣布擴大紓困方案，放寬急難救助標準，如果家戶內每人每月生活費經過計算未達該地區最低生活費1.5至2倍者，每戶發放1萬元，申請首日卻造成公所人員忙翻，各地搶賣玉蘭花亂象。行政院長蘇貞昌隔日為此致歉，並宣布「中央審核、地方免責」，新北市也加速審核，8日晚間已將通過初審的9000多件申請案送至衛福部。

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▲新北市府運來55箱9301件民眾申請資料。（圖／衛福部提供）

侯友宜上午出席新北市防疫會議上表示，同仁為了紓困審核非常辛苦，晚上甚至加班到快12點，希望衛福部能夠加速審核，最快週一就能發放。

對此，陳時中在記者會上特別提到，行政院當時提出「中央審查、地方免責」，是針對需要紓困，資料卻不清楚者，秉持「寧願錯發，也不要漏發」原則，由中央協助最後的把關，但也要呼籲有些很明確資料，一看就知道會過或不會過者，留在地方自行審查，如此一來速度比較快，民眾也能儘早拿到補助。

陳時中表示，他今天上午有到衛福部了解，此次共召集100位員工與義工在週日趕工幫忙，希望最快能夠把事情做好，他也隨手翻了幾份資料，有人寫一個月月收3萬5000元，一看就知道不會通過；還有人家庭存摺才2000多元，或者是收入很少的洗碗工，一看就知道符合條件，希望這些案件都能留在第一線，中央地方一起配合，把事情做得更好。

▼衛福部週末加班進行資料建檔查核情形。（圖／衛福部提供）