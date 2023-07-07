5億高中生命案疑點重重　檢察總長出手了

▲最高檢察署檢察總掌邢泰釗要求台中高分檢詳查夏姓男子(途中)涉嫌殺害賴姓高中生不起訴案。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

台中賴姓高中生可望繼承5億元財產，卻突然在辦理同婚登記後墜樓身亡，台中地檢署調查後以無法證明他殺嫌疑，處分夏姓男配偶所涉殺人罪嫌不起訴處分，引起社會輿論譁然，檢察總長邢泰釗收到不少民眾意見陳情後，7日指示台中高分檢派出偵查經驗豐富的專責檢察官，詳細了解全案偵查是否完備，以釐清民眾疑慮、安定民心。

剛滿18歲的賴姓高中生生前獲得長輩贈與價值約5億元的房產，在5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，2小時後就被發現從夏子住處墜樓身亡，時機、地點實在令人匪夷所思，賴姓高中生的母親質疑是夏子謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

▲民間法醫高大成受家屬委託在案發後重返現場勘查釐清賴姓高中生墜樓疑點。（資料照／記者許權毅攝）

賴母指出，兒子還在單戀女同學，無法理解為何突然會辦理同婚登記，因此委託民間法醫高大成協助調查事發經過，高大成到現場協助勘驗，發現墜落距離過近、血跡噴濺量少、屍體只有左手出現骨折等情形，都與過往的高處墜落案例不同，懷疑賴姓高中生可能生前遭人注射藥劑，不能排除他殺的可能。

不過台中地檢署在歷經1個月的調查後，認為死者身上的針孔是急救時，醫護人員施打針劑所造成，解剖報告中也沒有酒精反應，不排除死者是從10樓墜下後，撞擊樓下突出屋簷，再落到地上，因此體表沒有裂開，倒臥現場沒有血跡噴濺，但胸腹部臟器破裂，內出血達800c.c.，兩肺破裂塌陷產生血胸，無法呼吸而死。

▲賴姓高中生(右)墜樓前一刻還與夏姓嫌疑人共乘電梯上樓。（資料照／民眾提供）

因遭懷疑的夏子拒絕測謊，中檢以無證據顯示他殺嫌疑，處分夏姓父子被控殺人罪部分不起訴，但檢察官調查發現，當初夏、賴登記結婚前，竟然事先找大樓清潔阿姨幫忙證婚不成，就隨機找路人作證，疑似假結婚，依涉嫌使公務員登載不實的偽造文書罪起訴夏子。

賴姓高中生的母親不服，已經委請律師對殺人罪不起訴部分提請再議，大批網友也認為全案疑點重重，一度醞釀要上街抗議，對此，最高檢察署檢察總長邢泰釗得知本案受到社會高度關注，已經在7日將國人相關意見，彙整發交台高檢台中分屬，請該署指派富偵查經驗的檢察官，依《刑事訴訟法》第 258 條規定，詳予審酌偵查是否完備，釐清民眾疑慮，以安定民心。並請台中高分檢署將再議案調查結果，陳報台灣高等檢察署及最高檢察署。