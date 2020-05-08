影／蘇貞昌72歲續任行政院長　打破台灣最年長就任閣揆紀錄





▲蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆談話。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文8日宣布，5月20日第二任期後的行政院長仍由現任行政院長蘇貞昌續任，今年已72歲又9個月蘇貞昌，將在520續任閣揆時，打破前行政院長李煥的71歲又8個月接任閣揆紀錄，成為台灣就任時最年長的閣揆。

蘇貞昌首次擔任行政院長是在2006年1月25日至2007年5月21日，第2次為2019年1月14日至今，2次任職時間加起來約為2年又8個月，代表蘇貞昌續任閣揆4個月後，將超過前行政院長游錫堃的3年閣揆任期，成為民進黨最長任期的行政院長。

除此之外，蘇貞昌是台灣唯一一位被不同民選總統任命的行政院長，且2019年1月就任時年齡達71歲又5個月，當時尚未超過李煥的71歲又8個月就任年紀紀錄；然而事隔1年又4個月，蘇貞昌今年已72歲又9個月，成為最年長的就任閣揆。

蔡英文8日在記者會中提到，她所認識的蘇貞昌一直用生命跟誠意做事，是個好夥伴、好戰友，而蘇貞昌的高滿意度，也是人民給予的最大肯定，有魄力有能力，未來4年第二任期中，「對台灣未來作法，我相信他會是我的好夥伴，是最佳的執行者。」

蔡英文強調，「蘇貞昌願意繼續承擔行政院長重責，期許他和新的行政團隊未來幾項重大任務，第一度過疫情，第二振興經濟，第三照顧人民，第四深化改革，第五均衡建設，也在新的任期當中，我們會再次攜手衝衝衝，讓台灣發光發熱。」

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