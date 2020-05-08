日本《共同社》讚蔡英文「堅定果斷」：防疫有成支持度升

▲總統蔡英文。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文領導的政府防疫有成，不僅提升個人與執政黨的聲望，也多次登上外媒版面，向國際宣揚「台灣模式」。日本《共同社》7日評選出有效防疫的幾位女性領導人，其中以「堅定果斷」為論述主題時提到總統蔡英文。

《共同社》指出，在新冠肺炎的危機中，多位女性領導人嶄露出很強的存在感，而她們共通的地方不僅在於迅速應對疫情，減少傷害損失、透過「直率的言語傳遞訊息」，還會傾聽專家意見，客觀分析狀況，而這就讓她們能在危機時刻成為可靠的領袖，並獲得急劇增長的支持。

對此，《共同社》認為蔡英文「堅定果斷」，並提到蔡在4月28日一篇臉書發文表示「我們因為團結，挺過了一次又一次考驗」，且從4月中旬起，連續3週以上無新增病例，而這成果受到國際社會關注。

《共同社》指出，台灣在疫情初期迅速採取措施，阻斷人員往來，並接連在2月初和3月中旬，分別對中國大陸及所有外籍人士頒布禁令；而面對口罩缺貨情況，政府則統一收購、發放，這些良好的應對舉措不僅讓她支持度提升，其堅定的態度和迅速的行動也普遍獲得媒體好評。

該篇報導除蔡英文外，還舉出德國總理梅克爾（Angela Merkel）在疫情爆發初期良好運用該國醫療資源，展開大規模檢測和隔離措施，有效壓低德國死亡率；紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）實施全球最嚴格的入境管制，雖讓以旅遊業為支柱的紐西蘭開進入鎖國模式，但卻成功遏止疫情擴散。

此外，內文也列舉出丹麥、挪威、芬蘭及加勒比海的荷屬聖馬丁等國的女性領導人抗疫表現；而冰島完備的檢測體制也獲得好評。