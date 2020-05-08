蘭桂坊回來了！香港酒吧、電影院今重開　需間隔1.5公尺

▲疫情影響香港酒吧生意。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情稍緩，綜合港媒報導，香港特別行政區政府自8日0時起，放寬「限聚令」和部份食肆營業限制，包括酒吧及酒館在內的7類場所可重開，但以酒吧為例，要求桌與桌之間要距離1.5米，每桌限坐4人，除飲食時間外須佩戴口罩。

在此之前，香港有11類娛樂場所被政府因疫要求停業，其中酒吧、遊戲機中心、健身房、戲院、 美容院、麻雀館以及部分食肆等7類，於8日0時起允許重新開放，惟卡拉OK、浴室、派對房間、夜店及夜總會則至少須再多關閉兩週。

▲蘭桂坊是觀光客必訪的香港酒吧文化中心，但可能在疫情期間助長病毒散播。（圖／路透社）

根據規範，酒吧桌與桌之間要距離1.5公尺，每桌限坐4人；除飲食時間外須佩戴口罩，現場不可有表演等環節。據《大公報》報導，蘭桂坊協會總監張素媚說，目前大部分酒吧已為店內設備噴灑光觸媒消毒塗層。

但她也坦言，部分酒吧因為疫情裁員後人手不足，可能很難監察顧客在不飲酒時，是否配戴口罩。香港餐務管理協會會長楊位醒說，依照規定，中式食肆未能開標準的12人桌，預料今年母親節生意額將比去年還少一半。

據了解，目前中環蘭桂坊，太子及尖沙咀諾士佛台等部份酒吧凌晨已經開門營業；根據香港政府要求，酒吧仍然禁止音樂表演及跳舞，入座率不可高於五成。

在此之前，香港3月23日因確診病例突破300例，且多人曾經到過蘭桂坊等地區，曾下令要修例暫時禁止全港領有酒牌的食肆及酒吧「供應或售賣酒精飲品」；截至5月7日，香港累計確診病例數達1,044人，現存確診96例，死亡4例，治癒944例。

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