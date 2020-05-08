第一波！新北紓困申請9301件火速送往衛福部　侯友宜讚員工：加班費發下去





▲新北市初審9,301份紓困申請書火速送往衛福部。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府社會局8日中午將29區公所完成受理的申請案共9,301件，已由專人快馬加鞭送至衛福部。市長侯友宜到場鼓勵職員辛勞，收起平時嚴肅的表情，笑著對大家說，「加班費記得要核實！」

為配合行政院擴大急難紓困申請簡化作業的最新指示，「地方政府快速收件、中央審核、基層免責」，社會局下午將已通過初審的9,301件紓困申請書裝箱，全數送上車，火速開往衛福部，做最後的審查。新北市長侯友宜親自到場了解初審狀況，同時鼓勵社會局員工。

侯友宜受訪表示，紓困申請開跑兩天新北共收了9,301件，裝了55箱，待衛福部核定無誤後，馬上就從區公所將紓困金發出去，解決民眾的需要。他也不忘準備了點心、飲料給基層員工，感謝他們這陣子的辛勞。

行政院原版紓困申請上路至今，區公所跟社會局的基層職員天天加班，沒有正常休假日，紓困急難救助金申請受日，新北市長侯友宜在下令「從寬、從簡、從速，基層免責」，各區公所上緊發條，快速收件、審理，才兩天就受理9,301份。

副秘書長朱惕之表示，從6日開始受理民眾申請案件以來，儘管區公所分為說明、幫忙填寫、收件和輸入等組別作業，許多區大排長龍，民眾因久候而抱怨，各區公所基層同仁飽受壓力。令人慶幸的是，這諸多問題，行政院蘇院長終於都看到了，7日下午記者會做出新的政策指示。

朱惕之說，由於中央掌握所有財稅資料，像是近百萬農漁民紓困案，農委會都能快速作業撥入帳戶，農漁民免排隊申請；加入工會的勞工，也能透過勞動部和工會快速獲得紓困金，而各區公所在第一線作業，因缺乏這些跨部會的資料，無法比對勾稽，加上全國都在同步使用衛福部弱勢E關懷網，因此電腦緩慢容易當機，造成諸多問題。

朱惕之表示，新北市相信中央、地方為民服務的精神是一致的，為了加速紓困，讓真正需要的民眾早日領到1~3萬元，新北市29區公所基層同仁，仍然會堅守崗位，快速收件，並依行政院指示逐日造冊統計呈送中央審核。





▲新北市長侯友宜、社會局長張錦麗。（圖／記者羅婉庭攝）