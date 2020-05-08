新冠疫情影響花卉銷售　國民黨屏東縣黨部北區市場送康乃馨

▲國民黨屏東縣黨部在屏東市北區市場送康乃馨 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020年母親節即將來臨，受新冠肺炎疫情影響，致各界停辦母節慶祝活動與集會，象徵母親節的康乃馨買氣大幅下滑花卉滯銷，影響花農生計，國民黨屏東縣黨部為感謝辛勞的母親與照顧花農，結合公職幹部與婦女團體與志工，於8日上午，在屏東市北區市場辦理「萬朵康乃馨、感恩母親節」活動。

▲▼母親節送康乃馨。

屏東縣黨部廖婉汝表示，今年因新冠肺炎疫情影響，很多機關單位都未辦理母親節慶祝活動，使今年的康乃馨及其他相關花卉滯銷，花農們經濟與生計受到嚴重的影響。該黨部選擇在屏東市北區市場贈康乃馨，除了向全縣偉大的媽媽致敬外，希望能帶動花卉買氣，讓花農增加一點小收入。

她說，上一代的媽媽們走過辛苦歲月、克服貧窮，年輕一代的媽媽們要照顧老人與小孩，一年365天都沒有假日，為整個家庭天天要工作，不求工資也沒有報償，這是普通人無法勝任的工作，

參與活動的唐玉琴議員表示，媽媽終年無休，是天下最辛苦、最偉大的職業，後天就是母親節，祝福天下母親母親節快樂。黃明賢議員則說媽媽要包辦全家的大小事務，包括衣、食、住、行，實在辛苦，在母親節前夕祝福天下的媽媽母親節快樂。

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