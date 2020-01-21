紐時：美國新創公司Clearview建立30億張圖庫供人臉辨識　引發隱私權爭議

▲人臉辨識技術存在許多爭議。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳心怡／外電報導

根據《紐約時報》調查報導，美國一家名為Clearview 的新創公司，蒐集了超過30億張圖片，建立了人臉圖庫，並提供給包括FBI、美國國安局和警局使用。

執法機關使用人臉辨識系統的問題一直以來都受到各界關注，原因是侵犯到個人隱私權。而這家Clearview 公司，主要是利用Facebook、YouTube等各大社群媒體蒐集人臉圖像，並建立一個超過30億張圖像的人臉圖庫，讓執法機關可以把拍到的照片和圖庫資料比對，以便能更迅速地逮捕犯罪份子，或是確認各種犯罪行為的受害者。

據了解，Clearview 的數據庫比FBI的還大，目前FBI的數據庫僅有約6.41億張美國公民的圖像，但Clearview已收集超過30億張人臉圖庫，且採取最有效的行銷方式，也就是提供警方30天免費使用，該公司聲稱，去年已經有6百多個執法機構使用。

Clearview目前尚未開放給大眾使用，但美國警方及Clearview的投資者均認為將來會推出一般消費者版本。

引起爭議的是，警察如果只用人臉辨識系統辦案，可能導致抓錯人，或是侵犯民眾隱私權。此外，先前有研究顯示人臉辨識演算法存在著種族歧視，且技術準確率差，讓外界對該技術存在不少疑慮。

事實上，舊金山在今年五月立法禁止警方或其他政府機構使用臉部辨識技術，其他州像是奧克蘭和麻州薩默維爾附近也採取了類似的規定。