人臉辨識公司Clearview又遭封殺　YouTube要求停止抓取影片圖像

▲人臉辨識技術。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳心怡／外電報導

繼Twitter之後，YouTube也向專門利用網路蒐集人臉圖像的Clearview 新創公司，發出停止訪問通知函，並要求停止抓取YouTube影片，做為該公司資料庫收集人臉之用，已收集的任何圖像也要刪除。

Clearview 公司主要是利用Facebook、YouTube等各大社群媒體蒐集人臉圖像，聲稱建立一個超過30億張圖像的人臉圖庫，讓執法機關可以把拍到的照片和圖庫資料比對，更迅速地逮捕犯罪份子，或是確認各種犯罪行為的受害者。

該公司聲稱，資料庫已提供給包括FBI、美國國安局和警局使用。

不過，YouTube有規定禁止任何人從其平台收集可識別個人身份的數據，而Clearview也承認觸犯了這項政策。

雖然承認錯誤，但Clearview 執行長人洪頓（Hoan Ton）打算挑戰YouTube和Twitter發出的停止訪問函，認為擁有收集人們公開照片的權利。 洪頓說：「我們的法律顧問已與Twitter取得聯繫，並正在處理中。但是，對公共資訊也有第一修正案。因此，我們建構資料庫的方式，是僅獲取公開資訊並以這種方式對其進行索引。」

據了解，Clearview除了收集照片外，還使用它們來訓練AI識別人。

在未經當事人許可的情況下，如何使用照片和視頻來訓練AI的問題，至今仍是懸而未決的問題。

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