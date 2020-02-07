人臉辨識公司Clearview成公敵！Facebook和LinkedIn也要求停止抓取用戶圖像

▲Clearview公司蒐集人臉建立資料庫，爭議不斷。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳心怡／外電報導

專門利用網路蒐集人臉圖像的Clearview新創公司最近爭議不斷，先前才遭Twitter、YouTube發出停止訪問通知函，現在Facebook和LinkedIN也跟進，向Clearview公司發送停止和終止函，並要求停止使用用戶圖像來識別個人身份。

Clearview公司主要是利用Facebook、YouTube等各大社群媒體蒐集人臉圖像，聲稱建立一個超過30億張圖像的人臉圖庫，讓執法機關，包括FBI、美國國安局和警局，可以把拍到的照片和圖庫資料比對，更迅速地逮捕犯罪份子，或是確認各種犯罪行為的受害者。

Facebook發言人表示：「抓取人們的資訊，違反了我們的政策，所以我們要求Clearview停止訪問或使用來自Facebook或Instagram的訊息。」

Facebook發布此消息的隔一天，LinkedIn也加入了要求Clearview停止抓取其圖片的個人資料用來建立資料庫。 LinkedIn發言人表示：「我們正在向Clearview發送停止通知函。根據我們的服務條款，不允許任何人拿取會員信息，我們將採取行動以保護會員權利」。

Facebook和LinkedIn不是唯一反​​對Clearview 做法的科技巨頭。Twitter上個月率先發出終止通知函，而YouTube在本周初也效仿，現在甚至連警察部門也試圖與這家新創公司保持距離。

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