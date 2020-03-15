防戴口罩成治安漏洞　台灣代駕推「人臉辨識」確認後才可接單

▲台灣代駕推人臉辨識系統。（圖／台灣代駕提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情持續擴張，口罩成為防疫重要配件，連同交通業者均要求司機戴起口罩，但這也導致乘客無法辨識司機外貌。「台灣代駕」與研勤科技聯手嚴堵治安缺口，於APP內加入「人臉辨識系統」，每次接單前要求代理駕駛進行人臉辨識，「驗明正身」後才可接單。

過去曾發生盜印他人的營業登記證，假藉正牌駕駛進行營業等事件，近來疫情影響，司機紛紛戴上口罩後，也讓乘客無法辨別司機外貌的情況下，增加一層對於安全的顧慮。

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▲「台灣代駕」為全台第一家透過APP即時媒合系統提供酒後代駕服務的新創公司。（圖／業者提供）

「台灣代駕」為全台第一家透過APP即時媒合系統提供酒後代駕服務的新創公司，與研勤科技聯手嚴堵治安缺口，建構安全有保障的代駕環境，於台灣代駕APP內加入研勤科技之「人臉辨識系統」，在每次接單前，要求代理駕駛進行人臉辨識「驗明正身」後即可接單，高度強化用戶的安全性，落實對代理駕駛之管理。

研勤科技辨識系統「Face8 台灣臉霸」曾獲得台灣精品獎，辨識準擁有99.32%完整人臉辨識引擎平台技術，防疫期間台灣代駕靈活掌握AI科技模式，使用技術加強酒後代駕媒合之效率、便利性及安全性，讓交通服務網絡組織更加完整，也能解決酒駕開車的社會問題。