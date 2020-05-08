「出錢有你，發錢輪不到你」！律師林智群揭「社會夾層」可悲...網炸鍋

▲紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情重創各行各業，為了緩解民眾的經濟負擔，行政院針對「無保工作者」，發放急難紓困金1萬元，但由於人數眾多、手續繁忙出現許多亂象，引起民眾抱怨，也有民眾條件不符，領不到錢而不滿。這亂象讓律師林智群感嘆，「上班族，要繳稅，無紓困，這就是社會夾層。」

行政院日前宣布一系列紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等「無保工作者」，以及沒有農漁保的農漁民，可依相關規定申請領取1至3萬元補助金，另外像計程車司機包括薪資、油料、培訓、車貸等補貼，每人最多可領6萬元補助。

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對此，林智群在個人臉書發文，道出上班族的心酸，「上班族，要繳稅（一毛錢都跑不掉），無紓困，出錢有你的份，發大財跟你沒關係，發錢輪不到你，這就是社會夾層」，文末還寫上，「講好聽一點是社會中堅份子，其實是社會夾層，說你是社會棟樑，其實是要你繼續撐住」。

短短幾句話，道出上班族的心酸，網友紛紛留言，「懲罰努力工作的人」、「淚撒辦公桌啊！」、「我會繼續撐住的」；但也有人認為不應該在這敏感時期挑起階級紛爭，「我不認為這個時候挑動階級對立是好的。如果你能好好繳稅還自以為是社會底層，只能說你沒看過真正的社會底層，或是看過但沒同理心」。