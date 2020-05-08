民眾怒譙萬元紓困！呂秋遠列關鍵10點「不該罵政府」…狂嗆：要不去搶銀行？

▲民眾申領紓困金。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳羿妏／綜合報導

行政院6日推行萬元紓困方案，因手續繁雜、倉促上路之下，引起眾多民怨。對此，律師呂秋遠8日凌晨於臉書列出10點說法，直接打臉「靠北紓困」的民眾，認為補助原意就是救急，卻仍有部分人因為資格不符合等問題，不斷抱怨，他直言「要不要去搶銀行比較快？」

呂秋遠表示，自今年2月後，許多人因為疫情，生計受到影響，因此政府提出了各種不同紓困方案，提供給需要的人，但對於這兩天領補助的狀況，他提出10點想法。首先，呂秋遠提到，紓困金並非來自總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，而是來自「人民的稅金」，因此他呼籲「不要再說『蔡英文的錢不好領』，事實上每個人的錢都不好領」，另外他認為紓困領取混亂主因，是基層公務員反應不及，又要避免民眾重複領取其他社會福利，所以需要查核的時間，直接開嗆抱怨者「不要搞得一副不能很快給你，公務員就要去死一死的樣子」。

行政院7日下午改為只要「帶身分證+簽切結書」就能領1萬元，呂秋遠認為，若民眾覺得花1小時填表格都覺得麻煩，「請計算一下時薪，你的時薪應該還沒有1萬元」，另外他指出，「切結書」其實只防君子不防小人，同時向「搶著批發玉蘭花拍照」的民眾喊話，就算是詐領，政府根本沒閒功夫去查證；他還提到，此次紓困補助本來目的就是「救急」，讓部分民眾的經濟狀況「添加燃料」，直言若什麼補助都不符合資格的民眾，應該要開心還有錢賺，而非罵政府為什麼不給，他甚至突破盲點指出，「政府通常只會跟你收錢，發錢給你，代表你狀況很差」。

▲行政院長蘇貞昌說明擴大紓困辦法。（圖／行政院直播）

呂秋遠提到，如果民眾連5天申辦作業時程都無法等待，那已經不是區區紓困1萬元就能解決，「早該找社會局幫忙處理了」；這兩天的狀況，民眾希望急著要求政府發紓困金額、又想要不排隊、很快速辦理，呂秋遠開嗆，「最好不要填表格，要不要去搶銀行比較快？怎麼不會想去找韓市長實現發大財？」

呂秋遠指出，紓困金百分之百來自所有人民，若衣食無缺者卻執意領這1萬元，他直言「祝福你很快就需要真正的紓困」。另外，呂秋遠認為領錢若遇到困難，千萬不要到「靠北蘇睏」抱怨，而是該找所屬區域的立法委員、議員反應，否則「水準只有該粉專上歧視女性的圖片而已」，最後他呼籲民眾，沒資格領紓困金民眾，應該要「感謝這個社會對你的照顧，也還能讓你用工作換取一碗飯吃」。

▲國民黨數位行銷科技長簡勤佑成立臉書粉專「靠北蘇睏」以歧視女性圖片批評紓困政策，引發各界撻伐。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出，網友紛紛表示，「『紓困』這兩字都被忽略，看到有錢就視為額外收入，才會這樣....」、「我覺得我自己很幸運，不需要這個錢」、「因自己平時還有些積蓄，所以暫時把機會讓給需要的人，平時的儲蓄就是用在今日一時」、「為什麼我繳的稅金，要發給別人....好像給別人錢，還要被罵」，而這篇貼文湧入萬名網友狂讚。

▼律師呂秋遠。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）。

►拍照拍不完