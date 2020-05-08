愛買開賣Switch每店限量15組！她搶頭香「漏夜排20小時」：我幫女兒買的

▲愛買全門市今日開賣Switch組合組。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

全台瘋搶任天堂Switch主機，繼昨日家樂福線上開賣「動物森友Switch」組合包，限量220組短短20分鐘完售後，愛買今（8）日全台14實體門市也於上午8時半起陸續販售「爆汗不悶Switch組」，每店只有15組，昨晚起就有民眾漏夜守候在店門口，搶到愛買忠孝店頭香的陳媽媽，昨日下午1時就在現場等候，只為替女兒買到現正最夯的國民遊戲機。

▲每間門市限量15組，並由工作人員發放號碼牌。



愛買今日全門市開賣爆汗不悶Switch組，內含「Switch集合啦動物森友會特別版主機＋富士電通16吋ECO智能遙控DC扇」，售價11768元，全台限量210組，每店只有15組，業者則表示有設立排隊動線，並將於開店前10分鐘發放號碼牌，不過自昨晚起就有民眾在店門口排隊等買。

《ETtoday新聞雲》一早直擊愛買忠孝店，約莫8點左右現場早已超過15人排隊，且幾乎都是婆媽。搶到頭香的是一位陳媽媽，「我昨天中午1點左右就來了。」透露自己是幫女兒搶買，雖然不清楚遊戲機多夯或是價格是否划算，「女兒叫我來排我就來排。」現場也有許多民眾沒有領到號碼牌，十分扼腕。

事實上，因疫情關係，截至3月底止任天堂已在1年內售出2100萬台Switch，尤其是3月20日甫推出的《集合啦！動物森友會》，該遊戲已銷售1177萬套，十分驚人，在台灣無論是電商平台或是通路，只要一上架Switch幾乎都是直接秒殺，夯到不行。