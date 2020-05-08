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沒搶到不要哭！限量210組Switch「開店前就完售」　愛買：會有下一波

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▲▼愛買忠孝店開賣Switch。（圖／記者蕭筠攝）

▲愛買全台門市今日開賣Switch組合包。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

因新冠肺炎疫情關係，全台瘋玩任天堂Switch，現在根本一機難求，凡各電商平台只要一上架就被搶光，人氣正夯。今（8）日愛買量販全台14間門市開賣「爆汗不悶Switch組」，每店限量只有15組，沒想到有民眾昨晚就在現場等候，只怕沒搶到這一波，業者表示，這次提供的210組遊戲機，開店前就已全部完售，可以說是直接秒殺，並預告確定會有下一波。

▲▼愛買忠孝店開賣Switch。（圖／記者蕭筠攝）

▲愛買開賣Switch，尚未開店就秒殺。

愛買今日上午8時多起全門市陸續開賣爆汗不悶Switch組，內含「Switch集合啦動物森友會特別版主機＋富士電通16吋ECO智能遙控DC扇」，售價11768元，全台限量210組，每店只有15組，每間門市現場皆有規劃排隊動線，並於開店前10分鐘發放號碼牌，業者表示「開店前就已賣完。」因開店前有提前發放號碼牌提供民眾購買，一張都沒有剩，等同於開店前就已完售。至於下一波開賣時間，僅透露目前仍不確定，須示到貨時間而定，但確定會有貨。

《ETtoday新聞雲》一早也前往愛買忠孝店，約莫8點左右就超過15人排隊，搶到頭香的陳媽媽更是漏夜排了20小時，「我昨天中午1點左右就來了。」表示自己是幫女兒搶買，雖然不清楚遊戲機多夯或是價格是否划算，「女兒叫我來排我就來排。」不過現場也有許多民眾沒有領到號碼牌，十分扼腕。

▲▼家樂福5/7開賣NS 動物森友特惠組，20分鐘就完售。（圖／翻攝自家樂福官網）

▲家樂福昨日開賣動物森友特惠組20分鐘就完售。（圖／翻攝自家樂福官網）

另一量販家樂福則在前日、昨日於線上購物推出「Switch同捆包」，一共賣出340組遊戲機，且都是在半小時內完售，昨日更是尚未到開賣時間線上購物人數就飆破11萬人，開賣時間一到官網更是直接當掉，引來不少民眾哀嚎「一按立即購買就網頁就當了」、「12點重整網頁就進不去了」、「網頁已經轉圈圈5分鐘了」。

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