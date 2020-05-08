屏東議員鄉代致贈紅外線測溫儀給學校防疫　師生感到窩心　

▲屏東縣議員李香蘭、萬丹鄉民代表洪宗騏購買「紅外線測溫儀」，捐贈萬丹國小防疫使用 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣萬丹鄉民代表洪宗騏最近一兩個月來，捐贈防疫物質到學校時，觀察到學校在防疫當頭，因不少教職員協助防疫作業，多少影響到上課現，著手了解「紅外線測溫儀」，經與縣議員李香蘭討論，考量鄉內萬丹國小的學童較多，自掏腰包購買「紅外線測溫儀」及二氧化氯」捐贈給該校使用，讓全校師生及家長感到很窩心。

▲▼學童使用紅外線測溫儀」。



受新冠肺炎影響，學校全緊防作為，萬丹鄉民代表洪宗騏先前自掏腰包購買「二氧化氯」等防疫物質捐贈給鄉內學校，他觀察到學校防疫需耗諸多教職人員協助防疫及多少影響到正常上課時間。

他因此著手了解「紅外線測溫儀」原理，原來物體會因自身的分子運動而產生紅外線輻射熱，使用紅外線輻射熱感應器，將可將物體表面的輻射熱轉換成溫度訊號，利用紅外線測溫儀可以快速安全檢測溫度。經與縣議員李香蘭商討，考量到鄉內萬丹國小的孩童多，師生測溫的近距離時間長，加上進出校園有為大門跟西側門兩個出入口，耗時又耗人，購買後捐贈給該校使用。。

李香蘭及洪宗騏希望在這段防疫期間，提供該校師生有效防措施，提供安全舒適的學習教學環境。

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