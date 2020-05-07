有殺頭風險也要賣！古代最容易發大財的暴利行業　閉著眼睛都賺錢

▲行業百百種，做生意眼光要準才有機會發大財。（圖／pixabay）

文／ 王磊

摘自／《古人原來這樣過日子：地表最強的66堂中國歷史穿越課》

俗話說「敲鑼賣糖，各幹一行」。古代也是行業眾多，唐朝時就有三十六行的說法，後又延伸出七十二行和三百六十行的說法。這些都只是行業種類的約數，實際上遠不止這些。這麼多行業裡，哪一行的生意是最賺錢的呢？

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很多人首先會想到清朝的廣州十三行。的確，清朝實行閉關鎖國的政策，只授權廣州十三行做對外貿易，其經營的是壟斷性業務，所以利潤非常高。十三行的行商們，個個都富可敵國。總行商伍秉鑒，在道光十四年時的資產已達兩千六百萬銀元，折合白銀兩千萬兩左右。要知道，當時清朝政府一年的財政收入也就四千萬兩左右。《爾街日報》對伍秉鑒的評價是「擁有世界上最大商業資產的天下第一大富翁」。可見，伍秉鑒就是那個時代的世界首富。

▲「鹽」在現代是很普遍的調料味，在古代卻是不易取得。（圖／pixabay）

壟斷性的對外貿易只存在於特殊時期，是特殊體制造就的產物，不具有普遍性。而在古代常見的行當裡，最賺錢的應是販鹽。

鹽是維持人生命的必需品。在沒有冰箱的古代，鹽可以醃製食物使其減緩腐敗變質。

鹽在古代的戰略地位，類似於今天的石油，而且鹽不是每個地區都出產，因而具有稀缺性，所以，古代的產鹽地就像今天的中東產油國，閉著眼睛都賺錢。

這麼賺錢的行業，古代政府是不會放過的，中國很早就對鹽實行官營了。春秋時，齊國之所以強大，很大程度是因為實行了管仲的「山海」政策，國家專營鹽業，「便魚鹽之利」。戰國時，秦國商鞅變法，也有相似的政策。漢朝初年，鹽業開放民營，很多販鹽的商人成為巨富豪強，富比王侯，讓中央政府極其擔憂。

漢武帝時，長年對外戰爭，國家財政吃緊，又開始實行鹽業專賣，即「鹽鐵官營」政策，由官府直接組織食鹽生產、運輸 和銷售，禁止民營。漢朝政府獲得巨大利潤，這才緩解了連年戰爭導致的財政危機，另外，也一定程度上抑制了地方豪強勢力。以後的歷代政府，都對鹽業嚴格管制。在很多朝代，販賣私鹽是和謀反一樣的重罪。儘管如此，依然有許多亡命之徒冒著殺頭的風險販賣私鹽，因為利潤實在太高了。

私鹽的利潤率有多高？根據《續資治通鑒長編》記載，北宋時，政府在陝西壟斷經營的青海鹽售價是每斤四十四文，而在青海產地的價格每斤僅為五文，開採成本則更低。一般情況下，售價是成本的二十倍甚至更多。在今天，這個利潤率估計也只有販毒能達到了。

起義造反。比如隋末的程咬金、唐末的黃巢、元末的張士誠，都是販鹽出身的農民起義領袖。到了明清，政府對鹽業改為特許經營，給商人發放「鹽引」，類似今天的特許經營許可，憑鹽引可在鹽戶那裡合法收購食鹽，然後再轉運倒賣。食鹽低價買高價賣，日進斗金不在話下。為了獲得鹽引，鹽商需要承擔官方分配的任務，比如向軍區運送軍糧。當然，鹽商也需要向主管鹽業的官員巨額行賄。

清朝主管鹽業的官員是各地的「鹽道」，也是「最肥」的官職。明清兩朝的鹽業，是官商勾結獲取暴利的典型行業。當時盛極一時的晉商和徽商，就是在鹽業特許經營制度下靠官商勾結而起家的。徽商販鹽產業的集中地是交通便利的揚州， 揚州鹽商有著極高的智商和情商，能夠牢牢抓住統治者的心理，時刻想方設法討好權貴。

乾隆皇帝七次下江南，揚州鹽商都主動請纓負責接駕事宜，把乾隆伺候得非常舒服。乾隆在位時有個叫鮑志道的鹽商，他在擔任淮鹽總商的二十年間，共向朝廷捐銀兩千餘萬兩、糧食十二萬餘擔，受到政府的多次嘉獎。伺候好了權貴，自然能獲得權力的庇護從而賺錢，揚州鹽商正因深諳此道才成為明清時期最富有的商人群體。

★本文經麥田出版授權，摘自《古人原來這樣過日子：地表最強的66堂中國歷史穿越課》一書