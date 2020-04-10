謠傳染疫者跳海自殺！主婦瘋搶食鹽…店員傻眼「全賣光」：每人都拿50包

▲謠傳患者跳海自殺，村民疑誤信盲搶食用鹽。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

近日，多個「疫情導致鹽緊張」的傳言在大陸社交軟體上傳播，一段「搶鹽」的影片也出現在了微博上。影片中，不少主婦圍在一輛藍色的電動三輪車周圍，瞄著車上所剩不多的幾大包鹽，眼疾手快地奪走抱在自己懷裡；不一會兒，車上便空空如也。影片則介紹稱，「傳言說以後鹽受到污染不能吃，大家都去搶鹽……。」

據《上觀新聞》報導，引發搶鹽行為的是幾則「海水有毒」的傳言，據稱，「美國因為疫情死了很多人，屍體漂浮在太平洋，污染了海水，導致我們這邊無法再生產食用鹽。」不少網友紛紛留言表示，父母聽聞消息後也趕快搶購了幾大包食用鹽，囤在家裡。

在傳播的搶鹽影片中，背景是一處名為「廣信商店」的門面，招牌上還留下了商店的電話。一名店員表示，4月9日店裡確實發生了搶鹽一幕。據稱，不少人湧入店裡買鹽，她還覺得奇怪，一問都說是「海水有毒」、「鹽生產會緊張」。

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／達志影像／美聯社）

店員表示，影片中瘋搶的是海鹽，店裡鹽搶完後，店主又去拉來了一批，結果整袋整袋被搶光了。據了解，一大袋內有50小包，價格為70元人民幣（約新台幣298元）。而1小包鹽，夠一般的3口之家吃1個月。

那麼，引發搶鹽行為的傳言是否可信呢？影片中，一處海灘上大量屍體被海浪沖上岸，影片將其稱為，「美國好多患上新冠的人都跳海自殺了。」不過，此前已有媒體闢謠，該影片是一則張冠李戴的謠言。

實際上，影片中的事件是2014年發生在利比亞的難民船沉沒事件。據當地時間2014年8月25日報導，一艘載有約200名來自撒哈拉以南非洲的非法移民的船2天前在利比亞首都沉沒，導致大量屍體被沖向海岸。

事後，當地市場監管局回應，搶鹽情況確有發生，不過已快速進行了闢謠及監管，「儲備鹽存量夠食用半年以上，民眾不要恐慌搶購。」

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