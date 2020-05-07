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騙看風水闖宿舍！她遭「反鎖硬上」…同學驚覺不對敲門　噁男竟喊：妳不像處女

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▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲翁姓男子騙幫看風水，進入2女大生宿舍，並趁機強吻、性侵，法官判刑6年並須賠償被害者35萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

翁姓男子在巷弄中巧遇2名正因機車拋錨而苦惱的女大生，於是假借協助修理，因此博取信任，事後邀約2女吃火鍋，再以護送返家為由到2女的宿舍，並誆稱幫看風水進到房內，趁機對2女強吻、襲胸，甚至性侵其中1女，最後被法官判刑6年，民事部分，則判他須賠償該名遭性侵女大生35萬元。

判決書指出，翁男2019年4月21日晚間與女友散步時，巧遇女大生小乃（化名）及小凡（化名）正為拋錨機車而苦惱，遂主動協助修理，並互相留下LINE方便聯繫，等到機車修好後，再傳訊通知小乃牽車，且沒有收取任何費用，以此博得好感及信任。

取得信任的翁男事後再邀約2女吃火鍋，過程中再以要和小凡談心為由，將人帶到大樓頂樓，並趁四下無人時強抱、強吻小凡。原以為事情到此為止，但3人吃完火鍋後，因小凡先騎機車回宿舍，翁男遂提議護送小乃回去，卻在路途中對小乃襲胸得逞。

另外，進到2女宿舍的翁男又再度假借看風水，先是透過小乃敲門讓小凡開門，進到房內後便立刻將門反鎖，隨後不顧反抗性侵小凡得逞。敲完門就回到自己的房間的小乃驚覺有異，再度返回敲門詢問，這才發現自己引狼入室，嚇得趕忙報警求助。

法官審理期間，翁男坦承襲胸，但否認強吻、性侵，還辯稱是小凡告訴他自己在做援交，雙方也以20分鐘3千元的價碼達成協議，他才到2女宿舍，「是小凡約我過去的，小乃也知道」，且事發當時，自己還跟小凡開玩笑，「妳跟別人說妳是處女，我覺得不像」等，但不被法官採信，最後將他判刑6年，而民事部分，則判他須賠償小凡35萬元精神慰撫金。全案可上訴。

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