台中男耍狠討債！砸2瓶洋酒再拿第3瓶...驚見標價5千瞬間變孬放回

▲葉男到菸酒行討債，耍狠怒砸2瓶酒，滿地碎片。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

專營地下錢莊的葉姓男子上月到一家菸酒行討債，拿起櫃台上2瓶酒，一副狠勁嗆「這酒我買了！」付錢狠砸。身上剩一千多元的他，拿起第三瓶洋酒要繼續耍狠，卻發現標價5千多元，立馬收手，整個氣勢都沒了。他在這波全國同步掃黑中，遭台中警方逮捕，警詢後依重利等罪嫌送辦。

警政署今年4月28日起至5月4日止，實施為期7日的「打擊高利貸放、聚眾鬥毆及治平專案」三合一專案。台中市警察局配合執行專案，針對暴力討債及職業賭場等犯罪實施查緝，共查緝57件、165人。其中檢肅治平專案目標1件4人、聚眾鬥毆5件34人、暴力討債16件78人、地下錢莊35件49人。

其中，專營地下錢莊的50多歲葉姓男子，2019年6月間趁一間菸酒行急需資金週轉之際，放貸320萬元給菸酒行王姓情侶檔，並收取高達120%重利。被害人雖繳付利息高達146萬元並償還本金90萬元，但仍還不完。葉男上月準備催討前還跑到大雅警分局所轄派出所「報備」，警方當時不知有高利貸狀況，雖不便介入債務處理，仍告誡葉男不要亂來。

葉男隔天前往菸酒行逼債，因王男外出籌錢，只有他女友顧店。葉男拿起櫃台2瓶分別5百多元及9百多元的洋酒嗆「這瓶酒我買了！」他隨即付錢並將酒狠砸在地上，酒瓶碎片還散落一地。

由於葉男身上只帶了1100元，等於還欠3百多元，他雖拿起第3瓶洋酒打算繼續耍狠，但看到標價5千多元後，瞬間變孬將酒放回，整個氣勢都沒了。即使如此，被害人仍飽受驚嚇，向警方報案。葉男隨即遭大雅分局逮捕，依重利罪嫌將他送辦。

大雅分局認為葉男公然暴力討債，無異挑戰公權力，上月29日循線將他逮捕，警詢後依重利罪嫌送辦。

▲▼台中市警方配合全國同步掃黑，查扣高利貸本票及暴力討債用的球棒、棍子。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六分局也查獲2名男子經營地下錢莊，利用被害人亟需用錢，每貸放12萬元，10天為一期收取利息1萬2千元，利率竟高達360%。如民眾逾期未繳或遲繳者，就持鋁棒、西瓜刀毆打、恐嚇等暴力逼債。豐原分局則查獲藍姓男子聚眾鬥毆並涉暴力討債，經被害人報案後，一舉將聚眾行凶歹徒全數查緝到案。

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