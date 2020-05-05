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居家消防意識升　4大防災必備品網購最熱門

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▲▼發生火災，火災警報器能適時發出警告聲，幫你爭取黃金逃生時間。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲火災警報器能適時發出警告聲，在危急時刻讓人把握黃金逃生時間。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

近日火警頻傳，又適逢夏日用電高峰，民眾防災意識提高，不僅檢視居家消防安全，也添購防災逃生商品放置在家中，做好安全防範。根據東森購物統計，滅火器、住宅用火警警報器與逃生用品等成為近期消費者搶購的商品，自5月以來，相關商品銷售成長230%，其中又以火災防煙面罩、10型乾粉滅火器、住宅式火災警報器與太星電工蓋安全彩色延長線等4大項商品為最受青睞。

針對居家消防，東森購物推出「居家滅火防災逃生必備商品」專區，精選多款防災逃生必備商品，包含住家用語音火災警報器、防煙面罩、乾粉滅火器等，從預防、警示到逃生全方位守護，尤其濃煙往往是火場中的隱形殺手，煙霧垂直移動速度高，住宅用火警警報器便扮演著關鍵角色，可在危急時刻讓人把握黃金逃生時間。

東森購物推出「居家滅火防災逃生必備商品」專區（圖／東森購物提供） 東森購物推出「居家滅火防災逃生必備商品」專區（圖／東森購物提供）

▲東森購物推出「居家滅火防災逃生必備商品」專區，協助民眾做好居家消防安全。（圖／東森購物提供）

東森購物嚴選宏力偵煙式住家用語音火災警報器，台灣製造品質保證，機身免配線、不插電，適用客廳、臥室、樓梯間等區域，專用鋰電池讓其使用壽命長達10年，更搭載國台英語三語言的高分貝警報音，居家守護更智慧；另有住宅用防煙面罩，榮獲日本優良產品設計獎，採用頂級Polyimide Film防火薄膜材料、通過美國UL94V-0防火測試與歐盟環保規範RoHS，耐熱500度以上，活性碳纖維網層更可有效過濾火場煙毒粒子，讓消防逃生更安心。

根據台北市消防局統計，火警原因以「爐火烹調」與「電氣因素」為大宗，其中電器因素更是火災傷亡原因之冠。東森購物表示，為避免使用電器產品造成災害，除應遵守用電不負載、電線不綑綁、插頭不汙損、插座不常插、不放可燃物，沒有安全標章電器不購買等「五不一沒有」原則，而像是嚴選的太星電工蓋安全彩色延長線，搭載了高純度銅片、專利易拔插頭與過載保護器，平台致力提供更優質、安全的產品守護全體會員，也呼籲民眾平時應做好防火準備。

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