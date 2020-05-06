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晶華酒店、頂鮮101兩大五星級美食　東森購物超值開賣

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東森購物開賣晶華酒店牛肉麵、頂鮮101紅蟳燉粥饗宴組（圖／東森購物提供）

▲東森購物首度攜手台北晶華酒店，獨家開賣晶華冠軍牛肉麵組合。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

帶媽媽到餐廳吃好料過母親節，原本是許多人打算安排的慶祝方式，但今年受到疫情影響，只好改成在家過節，但不出門也能與媽咪一同大啖五星級美食，東森購物旗下電視購物與及購物網首度開賣晶華酒店五星級紅燒牛肉麵組、頂鮮101名廚慢熬紅蟳燉粥饗宴組，不僅將頂級料理外送到府，下單再加碼回饋東森幣30%。

疫情帶動宅經濟，美食外帶、外賣市場大幅成長，根據東森購物網統計，4月份熟食類商品業績月增率高達14%，顯見民眾在家享用美食的比例越來越高。看準「宅食」商機以及一年一度母親節將至，東森購物攜手台北晶華酒店，獨家開賣有「牛肉麵界精品」之稱的晶華冠軍牛肉麵組合，每組10包入，驚喜優惠價1,890元，再贈送價值399元的達美樂披薩提貨券，東森幣更加碼回饋30%。

東森購物開賣晶華酒店牛肉麵、頂鮮101紅蟳燉粥饗宴組（圖／東森購物提供）

東森購物開賣晶華酒店牛肉麵、頂鮮101紅蟳燉粥饗宴組（圖／東森購物提供）

▲「頂鮮101」名廚慢熬紅蟳燉粥饗宴組，東森超值價3,890元，再享30%東森幣回饋。

此外，東森購物也與頂級海鮮高檔餐廳「頂鮮擔仔麵台北101店」合作，將於5/6（三）晚間21:20～22:00在電視購物34頻道與東森購物網，推出名廚慢熬紅蟳燉粥饗宴組，包含米其林黎有甜主廚指導的港式香蔥油嫩雞腿、10小時燉煮的極品紅蟳清燉粥糜、獨門老滷醬香燉牛腱肉、三酒藥膳貴妃醉蝦、黑毛豬高粱酒香腸與純手工澎湖吉品花枝丸，共計6樣精緻菜色，超值價3,980元，再享東森幣30%回饋，且下單就送市值4,980元的東森自然美奇肌無瑕活膚超導修護精萃。

隨著母親節即將來到，東森購物推出多檔優惠寵愛媽咪，即日起至6/1（一）止，於東森購物網消費滿3,000元即可登記送300元折價券；母親節正檔期間，即日起至5/11（一）專櫃香氛感恩回饋3折起，全站超值加碼消費滿5,000元登記送600元折價券，更享不限金額消費登記抽Dyson豪禮，最大獎Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機涼風風扇等你帶回家。

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