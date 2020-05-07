矯正機關女副校長竟花1900萬元供養道場　遭撤職停用

▲法務部矯正署誠正中學。（圖／翻攝自Google Map）

記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正署誠正中學前女副校長張聖照，因聽信傳言，偽造不實交易明細的薪資轉帳存摺、職員識別證向地下錢莊借錢，還花1900萬元供養道場女負責人。監察院對她提出彈劾後，送交公務員懲戒委員會審議。公懲會7日決議將她撤職，並停止任用1年。

據了解，現年52歲的張女，多年前因感情受挫，找上「觀音心法」道場顏姓女負責人，並透過顏女的協助，挽回男友。張女因此成為顏女的信徒，7年來匯款1900餘萬元，給予顏女及道場。張女還為此拿出母親的房地產抵押借錢，與家人鬧翻。

而張女因為錢不夠週轉，竟偽造薪資證明、監獄識別證，向地下錢莊詐貸，負債超過4300萬。最後迫於還款壓力，需借款周轉，張女擔心財力狀況被民間借貸業者發覺，再加上為了順利向地下錢莊借貸，2015年她任職誠正中學副校長期間，請友人偽造土地銀行桃園分行存摺，連同張女自己的證件一起拍照給民間借貸業者，順利借得65萬元；結果事隔2個星期後，張女又向借貸業者聲稱「同事可作為擔保人」，將同事的明陽中學識別證偽造，交給借貸業者，順利借得15萬元。之後張女又以相同手法，向另名業者借得50萬9000元。業者們事後發現，向檢方提出詐欺告訴，檢方對張女提起公訴，張女一審遭判有期徒刑4、6、7個月。

全案爆發後由監察院進行調查，張女坦承偽造文書、協助友人借貸。監察院認為她身為明陽中學和誠正中學的副校長，是法務部矯正署轄屬矯正學校，負責矯正、教育迷途少年，卻未以身作則，嚴重影響機關信譽，因此提出彈劾，並送公務員懲戒委員會審議。公懲會最後做出判決，將她撤職，並停止任用1年。

