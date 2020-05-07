新iPhone SE電池續航測試出爐！成績表現大墊底

▲新iPhone SE。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

隨著新iPhone SE上市，各家媒體也陸續拿到了實機，外媒《PhoneArena》就對iPhone SE的電池做了詳細續航測試。

《PhoneArena》設計了三種續航測試環境，分別是網頁瀏覽、觀看YouTube影音和3D遊戲，測試成績會與其他螢幕亮度相同下的不同手機做比對。

1、網頁瀏覽

這是一個輕度使用測試，大多數手機在該測試下都會取得10個小時左右續航成績，iPhone SE的結果低於平均水平，取得了9小時5分鐘的成績，高於Galaxy S10之外（8小時9分鐘），但低於iPhone XR、iPhone 11、Pixel 3a和Galaxy S10e。

▲iPhone SE電池評測。（圖／翻攝自phonearena）

2、觀看YouTube影音

在YouTube上播放影片絕對會立即耗盡電池電量，普遍的電池每3分鐘甚至以更快的速度消耗1％的電量。 在測試中，iPhone SE取得了4小時45分的成績，而對比機型普遍在6-7個小時左右，即便是最差的iPhone XR也有5小時50分鐘，iPhone SE的成績墊底。

▲iPhone SE電池評測。（圖／翻攝自phonearena）

3、3D遊戲

這個測試項目包含許多大型3D手游，諸如《絕地求生》、《使命召喚》、《我的世界》等等，iPhone SE在該測試項目下取得了4小時59分的成績，同樣墊底，其他機型大多在7小時以上。

▲iPhone SE電池評測。（圖／翻攝自phonearena）

總結來說，新iPhone SE雖然有最新的處理器，但電池壽命顯然是一大致命傷。1821mAh電池對於輕度手機使用者來說或許是足夠的，不過對於手機中度或重度用戶而言，並不是一個好選擇。