iOS 13.5將添「醫療卡」共享功能　緊急時刻不必解鎖iPhone也能查醫療記錄！

▲蘋果將於iOS 13.5中添增分享「醫療卡」的功能。（圖／取自蘋果）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果6日向開發人員發布iOS 13.5 beta 3，針對新冠肺炎疫情推出一系列相應的新功能，包括與Google共同研發的新冠病毒接觸追蹤平台及配戴口罩解鎖Face ID的機制等，除此之外，也添增了共享醫療卡資訊的新功能。

據科技網站《MacRumors》報導，iOS 13.5 beta 3的「健康」App添增了在緊急通話期間及「鎖定」螢幕上分享醫療卡資訊的選項。啟用該功能後，iPhone會自動將醫療卡資訊發送給接聽緊急電話的調度員。蘋果表示，其將為緊急服務人員提供用戶的重要資訊，包括過敏及醫療狀況等，以加快緊急醫療的過程。

更新iOS 13.5後，用戶只要開啟「健康」App醫療卡即可選擇啟動上述功能，也可選擇開啟讓iPhone在「鎖定」情況下可查看醫療卡的選項。

據蘋果的說法，啟動醫療卡共享功能後，撥打緊急電話或發送相關訊息時，將與蘋果共享位置及受加密的醫療卡訊息。

蘋果將透過用戶的位置來確定其所在地區是否支援增強型緊急資料，若支援，則會將醫療卡資訊轉發給合作夥伴以提供緊急醫療服務。值得一提的是，若用戶在「系統服務」設定中關閉「緊急電話與SOS」選項，上述功能將無法啟用。