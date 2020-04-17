▲桃園觀光旅遊發展協會理事長李三連致贈衛福部桃園醫院500個星級便當。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情重創經濟活動，觀光產業幾乎歸零，營業如雪崩式的下滑！然桃園市觀光旅遊發展協會愛心不落人後，17日由理事長李三連致贈衛福部桃園醫院500個暖心便當；出席致贈儀式的市長鄭文燦表示，該些暖心便當是由桃園喜來登酒店團隊特製，兼具地方特色及養生的精緻餐盒，向醫護人員致敬，慰勉其辛勞，感謝他們守護市民健康。

▲▼500個星級便當由桃園喜來登酒店團隊精心製做。（圖／市府提供）

另外，市府已向民間單位募集共計1,000萬元防疫基金與慰勞金，未來也將協助募集不足的防疫物資，支持醫院的防疫工作；為因應桃園醫院額溫槍需求，市府今日也特別調度20支額溫槍予桃園醫院，補足防疫物資缺口。

▲感謝防疫人員，桃園觀光旅遊發展協會致贈500個星級便當。（圖／市府提供）

桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三連表示，疫情期間謝謝醫護人員冒著高度風險，不辭辛勞的為全民健康安全把關，因此協會理監事特別攜手桃園喜來登酒店團隊，特製了500份兼具地方特色以及養生的精緻餐盒，希望用微薄的力量，來表達對於醫護人員的敬意。

▲兼具地方特色及養生的精緻餐盒。（圖／市府提供）

李三連說，雖然全球目前正處於一場世界性的劫難中，恐懼、傷心、生離死別，各行各業都很辛苦，不過隨著台灣每日確診數字越來越少，這要感謝所有醫護人員的努力付出，這也讓我們相信疫情會過去，我們要有信心，大家一起加油！

代表受贈的衛福部桃園醫院院長徐永年說，桃園醫院身為此次疫情的主責醫院，擔負確診病人之收治或疑似個案之採檢的工作，身心承受超乎想像的壓力，院方全體同仁義無反顧，持續堅守崗位守護國人健康，也感謝桃園市長鄭文燦對防疫部署的大力支持，對於桃園市觀光旅遊發展協會大手筆送來了500個暖心防疫便當，讓醫護同仁在院內享用到星級便當，除了可補充元氣外，也可舒緩壓力。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

