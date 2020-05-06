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桃園鴛鴦大盜專搞娃娃店　技術太差只會拿砂輪機破壞兌幣機

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▲中壢警分局5日查獲林姓男子與莊姓女子，專門以娃娃機店為行竊對象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局5日查獲林姓男子與莊姓女子，專門以娃娃機店為行竊對象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局日前偵辦轄區娃娃機店兌幣機遭竊案，後來陸續查出類似案件有多起，5日在平鎮區查獲涉案的林姓男子與莊姓女子，以砂輪機破壞娃娃機店兌幣機鎖頭，再竊取裡面錢幣後逃逸，2人坦承至少涉及8起類似案件，警方在其車上起出砂輪機、海洛英與安毒等證物，連作案轎車也是偷來的，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲中壢警分局5日查獲林姓男子與莊姓女子，囂張在大白天以砂輪機破壞娃娃機店兌幣機竊案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局5日查獲林姓男子與莊姓女子，囂張在大白天以砂輪機破壞娃娃機店兌幣機竊案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，本月3日接獲娃娃機業者報案，有竊盜集團在大白天公然以砂輪機破壞娃娃機店兌幣機，鋸開鎖頭後直接將機器內錢幣都走，警方根據監視畫面發現，竊嫌選定無人看雇娃娃機店囂張行竊，完全不怕被路人發現，偷走錢幣後迅速逃離，後來根據線索在楊梅、中壢等地區有多起類似竊案。

有網友將竊嫌囂張行竊畫面上傳臉書粉絲團，至少3人組成，2人把風，另1人則以砂輪機鋸開兌幣機鎖頭，再由把風者偷走兌幣機內錢幣鐵盒，得手後迅速逃離，全部過程不到1分鐘。

▲中壢警分局5日查獲林姓男子與莊姓女子涉嫌行竊娃娃機店，在車上出毒品與作案工具一批。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局5日查獲林姓男子與莊姓女子涉嫌行竊娃娃機店，在車上出毒品與作案工具一批。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方鎖定嫌犯身分，5日在平鎮區金陵路逮捕到34歲的林男與19歲莊姓女子到案，並在他們乘坐轎車上起出砂輪機、鐵橇、海洛因9.63克、安非他命0.29克，連作案轎車也是偷來的贓車，警方還查出2人至少犯下8起娃娃機店兌幣機竊案，每次得手數千元，都用來買毒品吸食，偵訊後依連續加重竊盜、毒品罪嫌移送地檢署偵辦，並將追緝在逃共犯歸案。

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