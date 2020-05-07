詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名詐騙車手，到超商測試手上8張提款卡是否成為警示帳戶，還將密碼通通改成「116688」，希望能一路發，才在低頭操作用手機回報上游時，轄區派出所所長剛好巡邏將他逮捕，隨後在摩鐵抓到同夥「收水」共犯，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

▲新莊派出所所長張謝佛與警員葉志祥執行巡邏勤務 。（圖／記者陳以昇翻攝）

3日晚間7時許，新莊派出所張姓所長與葉姓警員執行巡邏勤務，在老街附近的超商，發現19歲陳姓男子在提款機前操作許久，不斷低頭講手機，於是不動聲色上前盤查，陳男似乎知道事跡敗露，直接坦誠自己就是詐騙車手。

▲監視器清楚拍下2人到新莊老街勘查地形 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

隨後警方帶著陳男到附近摩鐵逮捕「收水」的18歲吳姓同夥，負責收取車手提領的贓款，現場起獲存摺簿4本、讀卡機1具、筆記型電腦1台；陳男向警方表示，當天拿8張提款卡去超商「試卡」，測試是否被列為警示帳戶，更將密碼通通改成「116688」，藉諧音「一路發」讓自己工作發大財。

他更進一步表示，之前已經提領了28萬，打算試卡後再去別的地方領款。另一名「收水」的吳男，經查之前擔任車手已被送辦，出獄後不但重操舊業，更讓組織提拔為幹部，負責收取車手提領的贓款，訊後將2人依詐欺、洗錢防制法等罪移送偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警方逮捕陳姓詐騙車手及吳姓幹部。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在摩鐵起獲存摺簿4本、讀卡機1具、筆記型電腦1台。（圖／記者陳以昇翻攝）