「一個理由」上當4次…367萬飛了　慘！其中300萬向地下錢莊借的



▲心臟開刀的羅姓男子，慘遭詐騙集團連騙4次，367萬飛了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹檢警偵辦以林志鴻為首的詐騙集團，與劉、林、陳3名車手，分別以「兒子被押走」、「帳戶遭凍結」等老梗成功詐騙數十至數百萬不等現金，其中一名羅姓男子竟連續遭詐騙4次、共367萬元。新竹地檢署依詐欺、組織犯罪等罪嫌將4人提起公訴。

檢方調查，以林志鴻為首的詐騙集團於2018年9月電話詐騙一名開心臟手術的羅男，佯稱其手術期間遭盜領3萬元健保費，導致帳戶遭凍結，羅男一時不查，繳了22萬元的「保證金」後，又繼續因「公證金不夠」為由，向地下錢莊設定抵押借貸300萬元，扣除設定費用後，遭詐騙250萬元。

詐騙集團仍不放過羅男，見他良善好欺，再以「保證金不夠」等理由，繼續向他詐騙2次共95萬元得逞，可憐的羅男慘遭4次詐騙，共損失367萬元。

除此之外，該集團還以「兒子借貸80萬遭押走」為由向屏東陳姓婦人電話詐騙11萬現金與2枚金戒指。而劉姓、林姓、陳姓車手則負責前往各地收取詐騙款項，再上繳給林志鴻，並獲得數千至上萬元的報酬。

檢方認為劉、林、陳以及林志鴻等4人，均係犯刑法3人以上假冒政府機關或公務員名義共同詐欺取財、行使偽造公文書、違反組織犯罪防制條例之參與犯罪組織等罪嫌，全案提起公訴。

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