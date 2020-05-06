騙過陳水扁還假扮千金小姐…「他」在交保期間化身林青霞助理爽住高檔飯店！

▲黃琪從14歲開啟了詐騙人生。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

未成年就騙過前總統陳水扁的「神鬼少年」黃琪又遭警方逮補，2017年初時，黃琪因為冒充國泰千金騙取飯店優惠遭法院判處1年10個月有期徒刑，交保期間發現APPLE PAY漏洞，竟然又假冒名知名藝人林青霞的助理，詐騙澎湖喜來登等3間飯店，讓他入住時免費升等成頂級套房。檢方6日依法將他起訴。

警方指出，APPEL PAY在2017年3月底才在台灣上線，不到半年就傳出遭到盜刷的事件，「神鬼少年」黃琪（本名黃照崗）2017年1月時交保出獄後與母親在就住在蘆洲的租屋處。

2017年4月時，黃琪偷朋友的信用卡、個資，並打電話向銀行更改認證電話號碼，接著申請APPLE PAY的行動支付，利用APPLE PAY免簽名的漏洞，大肆盜刷精品服飾、3C產品、入住高檔飯店時還假冒林青霞的助理，獲得套房升等優惠，前後共盜刷30多筆，金額約7萬元。

▲黃琪假冒林青霞的助理，入住飯店時免費升級成頂級套房。（圖／翻攝自微博）

刑事局電偵大隊過濾盜刷資料後，發現嫌犯就是黃琪，後來找到黃琪與其母親的租屋處，當警方敲門時，其母親還擋住門不讓警方進入，而黃琪就躲進廁所將手機重置。

警方接著在租屋處內查扣到犯案手機、電腦以及盜刷回來的3C、包包、服飾等贓證物，後來黃琪坦承假冒林青霞助理入住飯店，卻全盤否認盜刷Apple Pay，檢方認為他除違反個人資料保護法外，亦觸犯詐欺得利、行使偽造私文書等罪嫌將他起訴。

●騙不停

檢調獲報，27歲黃琪（本名黃照岡）還涉嫌在2018年3月開始，和從事保險業務的蘇姓男子同謀，用中年婦女的聲音，打電話給台大計算機中心，自稱是醫生老婆，申請了一支網路電話分機號碼，然後再用這個冒名申請來的網路電話，冒名醫師娘打給台大醫院為特定人關說請託。

2020年2月間，國內新冠肺炎疫情開始延燒，黃琪又趁著火熱話題，再度和蘇男聯手，假冒女生的聲音，假冒是香港富商李嘉誠秘書，打電話給中衛公司，聲稱李嘉誠要贈送5000片成人口罩、5000片兒童口罩、還有100盒酒精棉給台大，中衛公司準備出貨前，向李嘉誠方面確認查證，才發現受騙。

黃琪小檔案：

現年27歲，本名黃照岡，從14歲起開始過著詐騙人生，曾假冒台北之音的音樂總監、占星塔羅大師、頂新集團少東、國泰集團千金，讓他一戰成名的，則是在2008年，16歲的他自稱是占星老師，替當時的總統陳水扁用塔羅牌算命。

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