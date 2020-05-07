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合成玻璃誆高檔珠寶詐貴婦500萬　服飾店闆娘硬拗：有收藏價值的藝術品

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珠寶 。（圖／免費圖庫 pixabay）

▲貴婦花了500萬買到的10多件珠寶，送鑑定結果是不值錢的合成玻璃。（示意圖／免費圖庫 pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名貴婦簽約2000萬加入東區1間服飾店會員，本以為可以買到便宜珠寶和衣服，繳了500萬元買到10多顆珠寶後，拿去給專家鑑定，發現竟然是毫不值錢的合成玻璃，吳姓老闆娘辯稱賣的不是珠寶，是有收藏價值的藝術品，台北地檢署檢察官認定成本與售價過於懸殊，7日以詐欺等罪起訴吳姓女老闆和員工。

這名貴婦2019年3月間，在市議員徐立信陪同下舉行記者會，指控宣稱「林志玲也來包店」的服飾店，宣稱加入會員就可以便宜買到名貴珠寶，還可搭配訂購便宜服飾，受害貴婦在店員鼓吹下，簽約加入2000萬元會員，並陸續買了10多件珠寶。

但是貴婦在繳了500多萬元後，因為丈夫生病需要醫療費用，想變賣珠寶，沒想到送去鑑定發現，這些珠寶幾乎都是合成玻璃，決定提告詐欺。業者喊冤，從沒說過這些是真的珠寶，而是有收藏價值的藝術品，並反控貴婦沒繼續繳會費涉詐。

檢察官調查認為，被害人平常就會指定服裝樣式要大方、貴氣，只要合意，不惜花50萬元買一件衣服，可見是個審美觀與主見都很強烈的消費者，如果業者沒強調是真的珠寶，應該不會願意花大錢，後來因為發現是合成玻璃，才不再繼續付款，並非自始有詐騙意圖，因此處分不起訴，反而是吳姓老闆娘和女員工，被起訴涉嫌以成本和售價顯然差距懸殊的假珠寶詐欺消費者。

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