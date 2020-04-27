魏應充助中輟青少年翻轉人生　頂新和德將才學堂開課反應熱烈

▲頂新和德將才學堂就業班開課2周來學員反應熱烈。（圖／頂新和德將才學堂提供）

生活中心／綜合報導

創屏東縣政府產官合作首例的「頂新和德將才學堂就業班」，開課2周來學員反應熱烈，輔導老師觀察，這項為中輟生、法院安置少年、單親等高關懷青少年開設的就業班，讓不少原本學習動機低落的學員開始自發參與課程；也有在求學路程上飽受挫折的學員，在看到自己親手完成的麵包成品後，找回對自己的自信。曾中斷學業、形容自己過著「小廢廢」生活的就業班陳同學說：「將才學堂計畫讓我學會肯定自己！」

教育部統計，國內每年約有兩萬五千名高中職生會成為中離生，除經濟弱勢等家庭因素外，多數是因為缺乏學習興趣，頂新和德文教基金會創辦人魏應充為了讓高關懷青少年培養一技之長翻轉未來，三年前要求基金會推出「將才學堂烘焙技職教育計畫」後，今年又進一步指示應針對有立即就業需求的孩子量身打造課程。這項跟屏東縣城市福音全人關懷協會及屏東縣府教育處合作推動的就業班，也創下屏東縣府產官合作首例。

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將才學堂首屆就業班目前學員有25名，學員將接受為期4個月、總時數360小時的相關訓練課程，包含傳授業界經典商品作法、就業趨勢、面試模擬等，結訓後再進一步就業媒合，計畫開課2周來學員反應熱烈，目前就讀高三的陳同學，三年前參加將才學堂的烘焙探索班找到自己的職涯興趣，日前知道「將才學堂」開設首屆「就業班」，他立刻報名，希望能藉此一圓他進入烘焙業工作的夢想。

全人關懷協會王社工說，三年前認識陳同學時，他非常沉迷手機電玩，也不太與人互動。當時為了鼓勵他參加將才學堂的探索班，還每天到他家叫他起床、甚至「扛」他出門，有次還被他家的狗咬。一段時間下來，陳同學幾乎變一個人，不僅重拾學習興趣，接受家人建議辦理復學。也在探索班結訓後，由基金會媒合到知名連鎖麵包店打工，現在一邊就學，一邊打工。

陳同學說，「參與將才學堂計畫，最大的收穫就是學會肯定自己！」他希望透過就業班課程再精進自己的烘焙技巧，目標是希望畢業後能進入烘焙業工作，減輕媽媽的經濟負擔也回饋社會。

就業班帶隊輔導老師觀察，這兩周來，許多學員在生活常規及團隊合作上，表現超乎預期。例如有孩子原本學習動機低落，但經過幾天時間的陪伴，開始自動自發參與課程、抄寫筆記等等；也有在求學路程上飽受挫折的學員，第一次體驗到原來自己可以親手完成麵包成品，逐漸找到對自己的自信！

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，如同創辦人魏應充過去所說：「這個計畫只是起點」， 基金會希望將才學堂能協助更多孩子用別人拿不走的專業技能來翻轉未來。基金會也希望更多烘焙企業一同加入計畫，提供更多的工作機會及資源，讓這些孩子們能夠因為夢想發光發熱。