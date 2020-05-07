網封「防疫女神」！輔大醫許書華嬌喊拍廣告最難是台語　大跳10秒簡易洗手舞

▲輔大家醫科主治醫師許書華。（圖／許書華提供）

記者蔡玟君／台北報導

輔大家醫科主治醫師許書華因拍防疫影片爆紅，高顏值被鄉民封為「防疫女神」，許書華本人今（7日）受訪分享拍攝過程中印象最深刻的，就是很多台語不曉得如何發音，還製作標示台語發音的字卡，她也在現場跳10秒洗手舞，宣導勤洗手重要性，但由於在醫院內，所以都戴著口罩。

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▲輔大家醫科主治醫師許書華拍防疫廣告爆紅。（圖／翻攝自許書華醫師-陪妳寫日記臉書專頁）

許書華日前拍攝收取郵件、快遞以及防疫旅館宣導的防疫廣告，經播放後引起網友熱議，更登上PTT表特版，很多鄉民大讚她聲音溫柔好聽、是唯一會抬頭看的防疫廣告，更封她為「防疫女神」。

▲許書華製作防疫相關用語的台語發音手卡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲居家隔離台語念法。（圖／記者蔡玟君攝）

許書華用她溫柔嗓音笑著說，拍攝時最大趣事就是要記台語台詞，她花了2天才記住。「我的台語程度大概可以一般溝通，但防疫廣告必須要用精準的台語來表達，像口罩、居家防疫等講法都是透過這次拍攝才知道。」她更現場說一段台語版入住防疫旅館資訊，說完自己不好意思笑說：「我現在的發音好像又不太一樣。」

▲許書華現場跳10秒簡易洗手舞教學。（圖／記者楊詩益攝）

▲許書華說乾洗手也要謹記內外夾弓大立腕口訣。（圖／記者楊詩益攝）

除了協助拍攝防疫廣告宣導注意事項，許書華平常就會在個人粉絲專頁分享衛教相關知識，也曾用韓星Zico名曲《Any song》錄製一支洗手舞教學。她在現場也表演一段10秒簡易版洗手舞，並提醒民眾「要以濕洗手為主，不能依賴乾洗手，當無法濕洗手時，可以隨身攜帶裝入75%的小瓶子乾洗手，並記得『內外夾弓大立腕』口訣。」

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