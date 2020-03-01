急診醫護人員全戴N95！輔大醫院全面「高風險」防護　避免院內感染

▲輔大醫院醫護人員或群聚感染都提升到「高風險」。（圖／輔大醫院提供）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨(29)日公布國內新增5例新冠肺炎確定病例，其中4例的3人為某醫院的護理人員，1人為清潔人員，為台灣首起院內感染。為了避免院內感染狀況發生，輔大醫院將全面提升防護等級，提升到「高風險」，以防院內感染、群聚感染的發生。

輔大醫院兒童急診主任王聖儒表示，篩檢站分為戶外發燒篩檢站以及急診篩檢站，避免前線護理師需要穿脫隔離衣，反覆進出醫院，造成防護衣損耗。防護衣基本分兩種，一是藍色防潑水的隔離衣，較為簡便，一般用來處理傳染力不高的病例，若是戶外運送病人，就會穿藍色防潑水隔離衣；如果需要進到負壓隔離室採檢，就會使用較高規格的C級防護衣（兔寶寶裝）。

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▲負責戶外發燒篩檢站採檢的醫護人員，也會穿上C級防護衣。（圖／輔大醫院提供）

目前，輔大醫護人員全面提升防護等級，負責戶外發燒篩檢站採檢的醫護人員，也會穿上C級防護衣，提供醫護人員防護。王聖儒解釋，若病人前來，會先到發燒篩檢站讀取健保卡，若14天內有出國史或接觸史就會被留在發燒篩檢站；沒健保卡則用雲端查身分證號碼；之後再請病人填寫TOCC確認表，若TOCC病史有任和陽性可能，也會留在發燒篩檢站，等待進一步分流。

「分流分為高風險病人跟中風險病人」王聖儒解釋，高風險病人為從中港澳返台，或是曾在第三級旅遊區域好比韓國、泰國、日本待過的民眾，就會在負壓發燒篩檢站，中風險病人則在戶外發燒篩檢站。

▲急診全區醫護、清潔人員都戴N95，每班更換。（圖／輔大醫院提供）

急診部份，急診全區醫護、清潔、傳送、批掛人員都戴N95，每班更換；進入燒篩檢站、負壓隔離室、毒化災室一律穿連身型防水隔離衣或是C級防護衣；檢傷、批價人員須加戴髮帽、護目鏡或面罩、藍色防水隔離衣；急診由單檢傷改成雙檢傷（發燒篩檢站有獨立檢傷）。王聖儒表示，由於急診重症病人有家屬陪同，因此無法做限制，但門診、住院會考慮限制陪病，避免院內感染的發生。