「防疫做得好，紓困這麼差？」他好奇造成差異主因　網點出殘酷關鍵：人性

▲中央推出擴大急難紓困方案，卻引發民怨連連。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「擴大紓困補助」6日上路，民眾擠爆各公所，發現需要的申請資料相當複雜，也認為中央與地方未溝通好規範，忍不住抱怨連連。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「為何防疫做得這麼好，紓困做得這麼差？」說大部分人應該都認為防疫做得不錯，但紓困方案還是亂成一團，「造成這兩方面有這麼大的差異的主因是什麼啊？」

這位網友文中表示，「這次防疫做得不錯應該是共識吧？至少目前的防疫成果相對於其他國家是非常好的」，但紓困方案到現在還是亂成一團，門檻又多又複雜，幾乎沒聽到有人稱讚的，「造成這兩方面有這麼大的差異的主因是什麼啊？」

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▲板橋區公所紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

看到貼文後，馬上有人點出「攸關利益的殘酷人性」關鍵，「錢是一個難搞的東西」、「因爲『困』這件事很難證明」、「紓困本是類似急難救助的東西，但看到發錢，沒領到的就是氣，而領到的只會不吭聲」、「紓困有做得很差？ 錢這種事情，領到的都默默低調吧」、「紓困當紅包，只要沒有人人有份就會有人靠腰啦，就算人人都有，也會有人靠北為什麼有錢人也能領。」

還有網友直呼，「防疫必須團結才能防，錢就是對立搶起來才對自己有利了」、「政府認為是紓困，但很多人認為是有喊就有，既是紓困，驗證少不了，有喊就有則是覺得，我人到錢就要給我。認知落差」、「跟利益有關係啊，真面目就……」、「因為防疫是交給防疫專業」、「防疫好是因為陳時中、張上淳他們都是專家」、「因為有防疫專家，沒有紓困專家。」