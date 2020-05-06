台南稻種披覆鐵粉再直播　避免水雉等鳥類誤食好過冬

▲行政院農委會台南區農改場場長鄭榮瑞博士、農業局技正朱健明，展示研究以鐵粉包覆稻種直播種稻的方式。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市農業局6日在官田區南廍段，舉辦「稻種披覆鐵粉直播示範區成果發表會」，包括台南區農改場場長鄭榮瑞、農業局技正朱健明及許多農友都踴躍出席，市長黃偉哲表示，以稻種披覆鐵粉生產方式，減少稻種被野生動物取食，兼顧農作物與生態保育，生產與生態可以永續共存。

台南市官田地區很多地方採夏天菱角與冬天稻米輪作方式耕種，因為田區濕軟的環境條件，機具無法進入進行整地，農友採用直播法種稻；又為防止鳥類啄食，常以稻種浸泡農藥灑播，導致鳥類誤食中毒死亡事件發生，官田區為台南市市鳥「水雉」的大本營，農友的舉動每年都讓水雉度冬遭遇到很大的威脅。

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農業局長謝耀清表示，為避免水雉及其他田間生物誤食摻了農藥的稻種導致死亡，並提供度冬安全棲地，農業局與台南區農業改良場嘉義分場合作，利用該場研究以鐵粉包覆稻種直播種稻的方式，使稻種顏色變深接近土地顏色，不易被鳥類察覺而降低被啄食機會，減少農民損失，而且稻種包覆鐵粉後，並不會影響發芽率及收穫量，值得推廣。

謝耀清說，農業局分別於2018年辦理示範面積5公頃，2019年辦理示範面積20公頃，鳥害明顯減少，效益良好，今年將持續推廣，免費幫農民的稻種包覆鐵粉，以官田直播稻田為優先對象，有意願農友可洽詢農業局登記辦理。

為維護食安與農田生態，農業局特別呼籲農民以友善生產代替使用農藥，維護鳥類度冬棲地，也維護農友健康，生產與生態共榮。稻作生產期間若有驅鳥需求，農業局亦有提供趕鳥球，有需求的農友可就近至水雉生態教育園區索取。

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