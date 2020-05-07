美國被俘傭兵認「要抓委國總統回美」　馬杜洛怒嗆：川普是入侵的直接負責人

▲委內瑞拉政府軍特別部隊3日在馬庫托海岸，擋下武裝組織的攻勢，並在逮捕的人中發現2名美國雇傭兵。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2名美國傭兵及屯駐哥倫比亞邊境的委國流亡武裝組織，在灘頭被委內瑞拉政府軍擊潰並逮捕後，其中一名美國傭兵丹曼（Luke Denman），於6日登上委國國營電視台，坦承他是佛羅里達私人軍事顧問公司的人，計畫控制委國首都卡拉卡斯國際機場，並將總統馬杜洛（Nicolas Maduro）送上飛機帶回美國。

路透社報導，2名美國籍雇傭兵分別為丹曼和貝瑞（Airan Berry），他們周日（3日）和委內瑞拉反政府武裝組織，展開以軍事政變為目的的反攻行動。不過行動之初就因失風而遭到委國政府軍快速反應，攻勢才抵達馬庫托（Macuto）的灘頭就被完全撲熄，13人遭逮捕、8人死亡，而2名美國傭兵的敏感身分，也成為美委政治交鋒的另一個衝突點。

事實上，美國自委內瑞拉已故前總統查維茲（Hugo Rafael Chávez）當政時期，就已和親中俄的委國極不對盤，也和後來「繼承衣缽」上位的馬杜洛（Nicolas Maduro）展開多年政治角力。

▲委內瑞拉總統馬杜洛戴口罩發表演說。（圖／路透）

去年1月委國總統大選結果出爐，引爆馬杜洛自選自導自贏的連任黑箱爭議；親美派、深得民心的落選人瓜伊多（Juan Guaido），在美國為首的西方國家支持下，自行宣布當選總統，從而演變成「兩個總統之亂」。

儘管如此，瓜伊多有國際支持但無實際軍權，在國內與馬杜洛對役顯得無力，而由於美國支持瓜伊多，使得馬杜洛不斷抨擊這是「美帝入侵」的再一次例證。

人權團體以及反對派領導人瓜伊多，過去一直控訴馬杜洛政府，為情報人員在審問期間刑求嫌疑犯的罪行辯護，已經是馬杜洛長久以來的股中刺。美國司法部3月也起訴馬杜洛及其十餘名高官同黨和毒梟掛勾，並稱他們為「毒梟恐怖主義」（narco-terrorism），而川普政府甚至祭出1500萬美元的懸賞金。

直到本月3日，委國公開表示以人數優勢擒拿反政府武裝組織後，鏡頭前赫然出現2名美國人，讓馬杜洛終於逮到機會在眾人面前展示美帝赤裸裸入侵的鐵證，「川普是這次入侵的直接負責人」！而此次行動幾乎成了當代的「豬玀灣事件」。

▲身分敏感的美國雇傭兵被捕，成為美委政治交鋒的另一個衝突點。（圖／路透）

34歲的丹曼在國營電視台播出的影片中，回答攝影機後方用英文問話的人員的問題，表明他此行的任務就是侵略並擴大守住卡拉卡斯（Caracas）國際機場，然後將馬杜洛送到飛機上空運回美國。

「我是要幫助委國人民奪回他們的國家」，丹曼表示，但他沒有透露細節，也未說明到底要如何找到馬杜洛，如何逮捕他，以及如何將他送上飛機。

丹曼對於自己身分的描述，與美國綠扁帽部隊的戰爭英雄古卓（Jordan Goudreau）的說法相符，他是古卓的私人軍事顧問公司「美國白銀公司」（Silvercorp USA）一員，而公司的據點在拉丁裔聚集的佛羅里達州。

丹曼表示從今年一月開始，他就在訓練屯駐於哥–委邊境的反政府武裝組織，大約50人，而古卓負責他們武器裝備的運補。

影片全程對著一堵白牆，丹曼及攝影機後的人員也未透露他們的確切所在地，因此現在尚不清楚丹曼和貝瑞被關押在哪裡。

▲委內瑞拉政府的特別部隊在馬庫托海岸。（圖／路透）

美國總統川普及瓜伊多在事發後，很快全盤否認涉入這項國際軍事介入行動，政府高層也說馬杜洛指控美國及盟友介入，「毫無可信度，而事實上，幾乎到了可笑的地步。」高層也指出，白宮會維持一貫的政策目標，就是讓委內瑞拉達到和平且民主的政權轉移。

扮黑臉的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6日則放話，若有美國人被拘留在委內瑞拉，美國政府會用盡一切工具手段，確保他們平安返國。

補充豬玀灣事件：1961年4月17日，美國中央情報局（CIA）在瓜地馬拉召集，因反對古巴卡斯楚共產政權而流亡的古巴人，進行軍事訓練後，對古巴南邊的豬玀灣發動約1500人的武裝入侵，後來在卡斯楚政府近24萬人的壓倒性兵力下，宣告失敗。此事件對美國除了是軍事上的失敗，也是一樁當時轟動全球的政治醜聞。