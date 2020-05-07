校門口隨機殺人！2孩童遭「菜刀劈頭」濺血慘死...兇嫌有精神病史

▲2名孩童被送進醫院搶救。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

山東濟南市6日發生隨機砍人事件！一名6歲女童及一名7歲男童在學校門口玩耍時，被人用菜刀砍傷，之後被送院，但女童因搶救無效不幸離世。經初步調查，嫌犯是一名30歲的萬姓男子，曾於2012年12月至2018年7月先後6次到山東省精神衛生中心就醫。

綜合陸媒報導，女童父親透露，他6歲女兒和7歲玩伴在堤口莊濟南市五十六中學門口玩耍時，被人用菜刀砍傷，女兒搶救無效死亡，警方稱兇手已被抓，而他自己本身是一名環衛工人，平時並無仇家，事發當天下午1點多到達現場時，2個孩子已經躺在地上，「致命傷全部集中在頭部。」

▲受害者家屬。（圖／澎湃新聞）

濟南市公安局天橋區分局通報稱，6日12時30分許，天橋區堤口莊北段發生一起刑事案件。經初步審查調查，犯罪嫌疑人萬某某（男，30歲）6日上午與其母親吵架後，到天橋區某商店內購買菜刀，至天橋區堤口莊北段一胡同內，持刀砍傷3名兒童。

目前，一名受害人（女，6歲）經搶救無效死亡，另一名受害人（男，7歲）正在全力搶救中。不過男童家人6日晚間指出，小孩已經不幸離世。警方通報提到，萬某某曾於2012年12月至2018年7月先後6次到山東省精神衛生中心就醫。