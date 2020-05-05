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又有隨機殺人用「精神抗辯」！恐怖房仲18刀猛刺路人　律師申請鑑定

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記者劉昌松／台北報導

嘉義殺警案被告因精神疾病無辨識能力獲判無罪，在社會上造成軒然大波，近來發生的隨機殺人案更引起關注，除新北新店「小鄭容和」隨機殺死騎士遭起訴，辯稱自己有多重人格外，台北萬華于姓房仲突持刀猛刺陌生路人18刀案，台北地檢署5日首度提訊于男，于的律師也以業績壓力可能影響犯嫌精神狀態為由，請求檢察官安排精神鑑定。

▲▼于姓房仲(右2)18刀隨機砍殺路人被檢察官提訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲于姓房仲(右2)涉嫌隨機砍刺路人18刀，今天首度被檢察官提訊。（圖／記者劉昌松攝）

58歲于姓房仲疑因近2年沒有業績、生活困頓，4月11日晚上11時許，從位於中山區的住家騎腳踏車閒晃，與林姓被害人擦肩而過，竟毫無預警地從包包內抽出藍波刀，朝林男背部砍刺18刀，林男胸口當場遭刺穿，經送醫急救，目前已無大礙，仍在復原中。

▲▼ 萬華仲介砍無辜運將 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲無辜男子受傷倒地後，仍遭于姓房仲猛砍。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

而于男犯後遭警方逮捕，辯稱兇刀是路上撿到的「上天給的禮物」，但不願配合說明犯案動機等情節，經檢察官聲押獲准，5日首度被提訊到庭，于男的委任律師以于男業績壓力過大，可能因此導致犯案當時辨識能力低下，誤會被害人的眼神有惡意而行兇，希望安排于男接受精神鑑定。

但辦案人員目前仍將等被害人身裡復原情況許可，訊問被害人事發經過，同時還原于男手機內通聯、上網資料，勾稽于男犯案動機後，再決定是否有必要安排精神鑑定。

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