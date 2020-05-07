　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿挺台參與WHA：譚德塞有權力發邀請函

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國務卿蓬佩奧出席AIPAC會議。（圖／路透）

▲國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

世界衛生大會(WHA)即將到來，美國國務卿蓬佩奧今天現身國務院，呼籲世界各國支持台灣以觀察員身分參與WHA。蓬佩奧也向世衛秘書長譚德塞喊話，要求譚德塞發邀請函給台灣。

今年WHA預定18日以視訊方式舉行，台灣積極爭取受邀以觀察員身分出席。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在媒體簡報會中表示，他呼籲包含歐洲等世界各國，支持台灣以觀察員身分參與WHA及其他相關聯合國活動。

蓬佩奧並向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）喊話，要求譚德塞向台灣發出邀請函，參加5月的WHA。

蓬佩奧強調：「譚德塞有權力這麼做（發邀請函），他的前任官員過去多次這麼做過。」

蓬佩奧過去也曾發言挺台參與WHA。蓬佩奧3月30日與記者進行電話簡報時，被問及支不支持台灣取得WHA觀察員身分。他當時表示，將盡全力協助台灣在與其內部事務相關的國際組織中，取得「適當角色」。

為了協助台灣爭取參與WHA，美國國務院國際組織事務局1日在推特（Twitter）連發多則推文，稱讚台灣防疫工作為全球典範，並發聲支持台灣參與WHA。事務局同時也發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）活動，呼籲各界一起將台灣「推進」WHA。

活動獲得美國國際開發總署（USAID）代理署長巴薩（John Barsa）、美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）及多位美國國會議員等響應。

ET快訊
譚德塞被問「親邀台灣入WHA？」神反應曝光　法務狂跳針
「沒本事管自己老公還罵張庭」台灣第一小生前妻遭私訊辱罵　罕見
「轟隆」半夜打雷驚醒！北部5縣市大雨特報　下波全台連下2天時
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美7.3萬死持續攀升！　川普認「開國以來最慘」：比珍珠港和911事件還要嚴重

美國務卿再談「武漢實驗室外洩病毒」：美國還不確定　但2種說法都是事實

川普為美中貿易協議添變數　美股跌多漲少

全球破374萬確診、26萬死　義大利持續攀升

美解封重回崗位問題多！可能遇「工作卻沒錢拿」　11條Q＆A全解答

美國務卿挺台參與WHA：譚德塞有權力發邀請函

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死　隔空喊話譚德塞邀台灣入WHA

譚德塞被問「親邀台灣入WHA？」神反應曝光　法務狂跳針

歐州因疫情封城悶壞渣男　「色情報復」案件激增！

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

多技能萌賓士張手「開花花」❤　網哭：我們家只會叫我開罐罐...

美7.3萬死持續攀升！　川普認「開國以來最慘」：比珍珠港和911事件還要嚴重

美國務卿再談「武漢實驗室外洩病毒」：美國還不確定　但2種說法都是事實

川普為美中貿易協議添變數　美股跌多漲少

全球破374萬確診、26萬死　義大利持續攀升

美解封重回崗位問題多！可能遇「工作卻沒錢拿」　11條Q＆A全解答

美國務卿挺台參與WHA：譚德塞有權力發邀請函

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死　隔空喊話譚德塞邀台灣入WHA

譚德塞被問「親邀台灣入WHA？」神反應曝光　法務狂跳針

歐州因疫情封城悶壞渣男　「色情報復」案件激增！

千萬保時捷「留1字條獨佔2車位」　網友熱讚霸氣！照片真相起底

接力喬丹《 The Last Dance》　ESPN再推李小龍紀錄片

美7.3萬死持續攀升！　川普認「開國以來最慘」：比珍珠港和911事件還要嚴重

「它」從南半球回來了！　鄭明典一張圖曝現況：颱風快出現了

立夏高溫破30°C　「人仙仙」頭昏沉重4撇步防中暑

嘉義繪日之丘推「家人」防疫入住專案　2人以上同住每人每晚550元

網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

案349「比較特別」！防疫旅館首例確診　2採陽性無法找出發病點

美國務卿再談「武漢實驗室外洩病毒」：美國還不確定　但2種說法都是事實

高嘉瑜自曝司法院祕書長深夜打8通電話大罵　氣問「我好欺負？」

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　臉頰圓潤度100％相似

即／印尼班達海發生規模7.3地震

疫情封城悶壞渣男　色情報復激增

邀台灣參與WHA？　譚德塞直接不答

回顧金正恩8年前青澀舊照　網驚：當年帥

保姆慘遭變態雇主「剁成碎肉放BBQ肉架烤」

支持率59％　普丁民調創史上最低

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

病毒來自蝙蝠　何大一：為什麼是武漢？

中國大使：戰勝疫情前不邀專家調查病毒源頭

5友邦致函譚德塞　籲邀台參與WHA

更多熱門

相關新聞

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

世界衛生大會（WHA）將登場，美國國務卿蓬佩奧今早現身國務院，親聲力挺台灣參與。美國駐聯合國大使克拉夫特隨後呼應表示台灣應參與WHA，因為世界值得聽取台灣防疫專業。

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死

獲梅克爾政府同意　德甲5/15復賽

獲梅克爾政府同意　德甲5/15復賽

王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民

王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民

1萬元紓困之亂　吳子嘉：救命錢計較什麼！

1萬元紓困之亂　吳子嘉：救命錢計較什麼！

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

劉樂妍砸百萬MV被曝光：我要扔掉，這是垃圾

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　臉頰圓潤度100％相似

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面