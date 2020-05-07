美國務卿：中國本可避免全球數十萬死　隔空喊話譚德塞邀台灣入WHA

記者黃翊婷／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧先前質疑新冠肺炎（COVID-19）病毒來自武漢的實驗室，在美國當地時間6日他再度抨擊中國政府，原本可以避免造成全球數十萬人（26萬1517例死亡）染病死亡，現階段仍希望中方可以分享相關的疫情資訊，例如病毒分離株，「實話說，要求資訊透明化與政治無關，這是挽救美國人民生命的需求，畢竟病毒仍是一種持續的威脅。」

▲蓬佩奧再度呼籲中國政府公開疫情資訊。（圖／路透，下同）

蓬佩奧（Mike Pompeo）在6日的國務院記者會上再次對中國政府發表談話，他先是提到武漢中心醫院急診科主任艾芬以及「疫情吹哨人」醫師李文亮，這些人在2019年12月底曾於網路上分享新冠肺炎相關資訊，當時中國政府已經看到即將到來的公衛危機，「他們知道，中國本來可以避免全球數十萬人的死亡，也可以避免全球陷入經濟危機，但是他們選擇掩蓋武漢的疫情，甚至下令在1月3日銷毀病毒樣本。」

「直到今日已經過了120天，中國仍拒絕分享疫情相關訊息，例如病毒分離株、有關2019年12月間染病的患者資訊等等。」蓬佩奧強調，要求中國政府透明化與政治無關，這是一個挽救美國人民生命的需求，畢竟新冠病毒至今仍是一種持續的威脅，如果詢問紐約市的醫療人員們，相信他們也會同意這一點，「我們希望各國可以迅速、可靠地分享資訊，無論是現在還是未來，我們需要可靠的合作夥伴。」

▲美國目前仍是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，累計已有121萬9952例確診。

蓬佩奧表示，假如中國需要技術協助，美國很樂意提供幫助，新冠病毒是各國當前最迫切需要找出答案的問題，同時也要避免未來再次爆發大流行，這就是為什麼美國一直希望中國公開疫情資訊的原因之一，「因為疫情有可能再次發生。」

此外，蓬佩奧也不忘在記者會上向世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）喊話，應該邀請台灣以觀察員的身分參加5月舉辦的世界衛生大會（WHA），「因為他有權這樣做」，世衛前任秘書長也曾多次這麼做。