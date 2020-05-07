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紓困標準難認定　高嘉瑜：我拿小喇叭吹就能當街頭藝人？

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▲▼高嘉瑜認為，紓困標準難認定。（圖／翻攝國會頻道）

▲高嘉瑜認為，紓困標準難認定。（圖／翻攝國會頻道）

記者黃巈禾／台北報導

立法院社福及衛環委員會7日「無勞保者之紓困方案」專題進行報告及備詢。民進黨立委高嘉瑜質疑，紓困方案多種，難有統一認定標準，會讓民眾覺得差別待遇，街頭藝人可領3到6萬，玉蘭花、舉牌工只能領1萬，「是不是我去拿個小喇叭在那邊吹吹吹，然後有照片，我就可以當街頭藝人？」

高嘉瑜提問，街頭藝人現在有沒有紓困方案？沒勞保的街頭藝人是否也能申請？政府是從寬認定，只要提出街頭表演的證明與相關資料就可拿到補助？

文化部次長彭俊亨表示，街頭藝人有紓困方案，在自然人的部分，街頭藝人無論有無勞保均能提出申請，要檢附證明，說明在疫情衝擊期間受到衝擊的事實，若有街頭藝人證照，可以舉證，若沒證照，就提出演出的事實，最多補助6萬，這是紓困1.0的上限。

高嘉瑜指出，文化部對街頭藝人從寬認定，只要提出街頭演出證明，上網就能申請3萬到6萬的紓困補助，但網路上就傳出大家搶著要賣玉蘭花，玉蘭花價漲6倍，比珍珠奶茶還要貴，因為只要有賣玉蘭花的證明，就可以能1萬，此亂象導致大家搞不清楚紓困標準在哪？

高嘉瑜直言，「我現在去路上，是不是我去拿個小喇叭在那邊吹吹吹，然後有照片，我就可以當街頭藝人？有相關的照片作佐證，我就可以拿3萬到6萬？那賣玉蘭花，我是不是只要拿個玉蘭花和照片，就可以拿錢？」

高嘉瑜認為，不僅難有統一認定標準，還讓民眾感到差別待遇，為什麼街頭藝人是3到6萬，但賣玉蘭花和舉牌工只能拿1萬，還要看家戶所得、很多條件限制，各部會作法不同讓民眾無所適從，農會、農漁民直接可以從戶頭拿到1萬，沒公平性、標準性，導致民怨沸騰。

高嘉瑜提到，把所有責任推給衛福部也不公平，因為沒辦法歸類、沒勞保的，全部衛福部負責，民眾以為拿身分證、簽切結書就可以拿到錢，日後還可能追繳嗎？還可能追究責人嗎？政府要務實一點，看清楚狀況，不是拿一堆條件限制，又沒有標準。

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