高嘉瑜再砲林輝煌：德高望重的司法院秘書長「情緒管理有很大問題」

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜爆料遭司法院秘書長林輝煌打電話大罵，林輝煌7日再度致歉並澄清是急著解釋誤會。高嘉瑜現身受訪時仍認為，從事發到昨天的質詢期間，林輝煌都沒有針對當晚的事情說明，態度非常不可取，此外，若認為她質詢內容不妥，可發新聞稿澄清，作為德高望重的司法院秘書長，這樣的行為似乎情緒管理有很大問題。

高嘉瑜6日在立法院質詢時，爆料林輝煌4月15日晚上10時許打來8通電話，因為不滿她質疑司法院官官相護，還把質詢內容放上臉書，口氣比起解釋更像是在破口大罵，質疑是看她好欺負才這麼做。對此，林輝煌兩度致歉並強調，當時是急著說明，假如讓高覺得不舒服，他鄭重道歉。

林輝煌7日解釋，當天因高嘉瑜在跑行程，沒有接到電話，之所以急著要找她是因為她對最高法院分案爭議的調查報告有誤解，如果讓她覺得遭冒犯，他願意再度致歉。

高嘉瑜出面受訪表示，從4月15日發生到現在，一直等待機會質詢林輝煌，但這段時間他也沒針對當晚的事情解釋，「我覺得他態度非常不可取。 」

高嘉瑜說明，4月15日晚上，短短二十幾分鐘，連打八通電話，後來透過別人轉達司法院秘書長有急事找她，沒想到一接起來就是被破口大罵，指責她為何把質詢影片放上臉書。

高嘉瑜認為，如果質詢內容不妥，可以發新聞稿澄清，而不是用電話破口大罵，作為司法院秘書長德高望重，這樣的行為好像在情緒管理上有很大問題。「秘書長身為法律人，如果做錯了就要承認，而不是辯解，如果是要解釋，我不會把這件事拿出來質詢，我不是沒辦法溝通的人，但他的態度讓我大吃一驚。」

對於林輝煌兩度致歉，高嘉瑜強調，她要的不是道歉，政治人物被罵稀鬆平常，但身為司法院秘書長，質詢時提到民眾對司法改革滿意度、信任度敬陪末座，「如果他對立委是這種態度，那對一般民眾的司法觀感是什麼態度？」